«Мы шокированы»: Кейт Миддлтон впервые вышла на связь после слов о раке Кейт Миддлтон выразила соболезнования родным жертв поножовщины в Сиднее

Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Принцесса Кейт Миддлтон оставила пост в Instagram (деятельность в РФ запрещена) с соболезнованиями в адрес родственников погибших в поножовщине, которая произошла в торговом центре Сиднея. Это сообщение стало первым постом супруги принца Уильяма, признавшейся три недели назад в том, что она страдает от онкологического заболевания.

Мы шокированы и опечалены ужасными событиями в Сиднее сегодня утром. Наши мысли со всеми пострадавшими, в том числе с близкими погибших и героическими спасателями, которые рисковали жизнью, чтобы спасти других, — такая запись появилась в общем аккаунтре Кейт Миддлтон и принца Уильма в соцсети.

Реакция членов королевского семейства на события в Сиднее связана с тем, что Австралия является одним из 15 государств Содружества наций. Официально их возглавляет король Великобритании.

Ранее стало известно, что стрельба и поножовщина произошли в торговом центре пригорода Сиднея Бонди-Джанкшен утром 13 апреля. В результате происшествия погибли шесть человек, еще множество получили ранения. На месте работают полицейские.

По предварительной информации, сотрудники ликвидировали одного из стрелков. Также допускается, что нападавших было двое. Информации о ликвидации или задержании второго не поступало.