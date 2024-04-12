Четыре жены, отрыв тромба, слова о родине: как живет актер Игорь Бочкин

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Игорь Бочкин

Народный артист России Игорь Бочкин продолжает сниматься в кино и играть в театре. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни и отношении к родине?

Чем известен Бочкин

Игорь Бочкин родился 17 февраля 1957 года в Москве.

После срочной службы поступил в Государственный институт театрального искусства.

В кино дебютировал в 1972 году в картине «Огоньки». Также Бочкин снимался в проектах «Красно солнышко», «Василий Буслаев», «Такая жесткая игра — хоккей», «Егорка», «ЧП районного масштаба», «Взбесившийся автобус», «За что?», «Горячев и другие», «Тонкая штучка», «Саломея», «Вкус убийства», «Спасти и выжить», «Стая», «На пути к сердцу», «Правда скрывает ложь», «Голубка», «Склифосовский», «Сестра моя, Любовь», «Петрович», «Добрая душа», «Рокировка» и других.

Всего в его фильмографии более 80 работ.

«Я человек скромный. А после сериала „Горячев и другие“ нельзя было выйти не только на улицу, но даже на лестничную клетку. Это был один из первых сериалов, который посмотрел буквально каждый. А что такое 130 серий? Хоть одну серию каждый увидит. Но я, как правило, от таких проектов отказываюсь. Получается: на съемки нужно ходить, как на завод, что ли? А роль-то чем наполнять? Я очень избирательно подхожу к предложениям», — рассказывал Бочкин.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Игорь Бочкин, 2014 год

Что известно о личной жизни Бочкина

Первой женой Игоря Бочкина была Алиса Завенягина, его однокурсница по театральному вузу. Влюбленные поженились, будучи студентами, но после выпуска из института расстались.

«Это была совершенно замечательная история. Игорь пришел на курс после армии, успев отучиться год в Ярославском военном училище. Он был взрослее нас и опытнее. А я — домашняя девочка, голубой ангел, совсем юная. Сначала отрицательно к нему относилась, но очень быстро у нас закрутился роман. Даже не роман, а пронзительная, первая, настоящая любовь! Этот период я считаю одним из самых счастливых в моей жизни! Мы настолько были влюблены друг в друга, что в первый год испытывали неимоверное ощущение чуда. За год до развода мы часто ругались. Игорь любил погулять иногда, оттянуться. Изменял ли он мне? Может быть. Но я не уверена, что он по природе своей Казанова или донжуан», — рассказывала Завенягина.

Вторая жена — искусствовед Светлана. Их отношения начались во время съемок фильма «Такая жесткая игра — хоккей», в котором она работала художником по костюмам. В браке родилась дочь Александра. Но вскоре после появления на свет дочери Светлана уехала жить за границу.

«Расстались из-за моих баб, я дико гульбанил, такого шороху давал!» — признавался Бочкин.

С дочкой актер не общается.

«К сожалению, ничего о ней не знаю, она живет в другой стране. Не хочу ни о ком говорить плохо, но был такой момент, когда мне не дали с ней общаться. Я очень не люблю это словосочетание — „воскресный папа“, когда дают возможность увидеться с ребенком только в определенный день. Считаю, это не воспитание. Мы разошлись, когда Александре было всего полгода, она не помнит меня. Надеюсь, это было для нее не очень болезненно», — комментировал артист.

Его третьей женой стала Светлана Зубкова. Они прожили в браке 14 лет. Расстались из-за неверности актера.

Четвертая супруга — актриса Анна Легчилова, которая младше его на 13 лет. В браке родился сын. Эту новость артисты рассказали только в 2019 году, хотя мальчик появился на свет в 2016 году.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Игорь Бочкин

Что известно о состоянии здоровья Бочкина

В 2004 Игорь Бочкин чуть не погиб: у него оторвался тромб. По словам врачей, артист выжил чудом.

«Нагрузка была страшная. Сначала Аня меня в Таиланд Новый год встречать потащила. Я вернулся с кишечной заразой. А потом — Израиль, Канада, Америка. Антреприза. По ночам на университетской сцене Шукшина репетировал. И организм не выдержал. Увезли в реанимацию. Потихоньку восстановился. На улицу стал выходить. Вернулся в обычный режим. Работа в театре, съемки, антрепризы. Обязательная зарядка и побольше свежего воздуха», — рассказывал он.

Что Бочкин говорил о родине

Игорь Бочкин уверен, что память о прошлом необходимо закладывать в воспитание детей.

«Родина у человека одна. Как бы ты ни бултыхался — одна. И вот это, что мы пытаемся здесь сделать, начиная спектакль: встретились два одиночества, он и она, улыбнулись, поговорили. И потом это те люди, кому по 60 лет. Они нам рассказывают, что нужно помнить, кто, как и что отдал за эту страну», — заявил он Пятому каналу.

По мнению актера, люди часто иронизируют над серьезными вещами, и эти насмешки приводят к тому, что молодежь не знает основ, сформировавших нынешнее государство.

«Мы много ухмылялись в своей жизни. Все эти линейки пионерские, в октябрята принимали на Красной площади, возложение венков. Одни ухмылки у нас были. К чему это привело? Давайте выйдем на улицу и спросим у любого человека, любого возраста, что такое ВЛКСМ. Это память», — считает Бочкин.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Игорь Бочкин

Чем сейчас занимается Бочкин

Игорь Бочкин продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Эта прекрасная жизнь», «Старомодная комедия» и «Самая-самая».

В 2022 году актер снялся в сериале «Нулевой пациент».

В скором времени также должен выйти сериал «Скрытые мотивы» с его участием.

«Для профессии нужно уметь сыграть все — и высокое, и низкое. Есть очень известные актеры, которые ужасно возмущаются, если вдруг им предлагают сыграть отрицательного персонажа. „Как можно? Я сама чистота! Я слеза! Все тогда разрушится!“ Я же считаю, что актер не должен зацикливаться», — говорил Бочкин.

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