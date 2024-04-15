Стало известно о ликвидации украинского снайпера с позывным Виски «Шепот фронта»: ликвидирована снайпер ВСУ Шинкаренко с позывным Виски

В зоне специальной военной операции ликвидирована украинская снайпер Екатерина Шинкаренко с позывным «Виски», сообщает Telegram-канал «Шепот фронта». Как отмечается, она была родом из Краматорска, служила в 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, награждена орденом «За мужество» третьей степени, «Золотым крестом» и «Крестом доблести».

Как сообщает RG.RU со ссылкой на украинские источники, Шинкаренко была ликвидирована еще при отступлении из Авдеевки в феврале. Их тела остались глубоко в тылу без возможности эвакуации. Они были переданы только на этой неделе. Минобороны России данную информацию не комментировало.