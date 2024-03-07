Стало известно о ликвидации украинского «суперснайпера» в зоне СВО Военкор Татаринов заявил о ликвидации элитного снайпера ВСУ Основенко в зоне СВО

Вооруженные силы России ликвидировали элитного снайпера украинской армии Владимира Основенко в зоне проведения специальной военной операции, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Руслан Татаринов. По его словам, боец служил в 241-й бригаде территориальной обороны и был уничтожен в населенном пункте Ивановское. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Сообщают, о ликвидации суперснайпера 241-ой бригады ТРО, Владимира Основенко из Киева. Ликвидирован в населенном пункте Ивановское 7 марта 2024 года, — написал Татаринов.

До этого Татаринов сообщал о ликвидации в зоне спецоперации офицера ВСУ Дмитрия Коваля, который обманул российских военных. По словам военкора, украинского бойца уничтожили в окрестностях населенного пункта Красное.

Ранее сообщалось, что минимум трое украинских военных из элитного подразделения ВСУ были ликвидированы в результате удара российских войск по городу Глухов в Сумской области. В Сети появились имена погибших, среди которых числятся Сергей Тришкалюк, Илья Пичоха и Назар Соколовский. Все трое военнослужащих были членами Сил специальных операций (ССО) Украины. Это подразделение представляет собой отдельный род войск, бойцы которого обучаются у инструкторов НАТО.