В зоне СВО ликвидировали офицера ВСУ, обманувшего российских бойцов Военкор Татаринов: ВС России ликвидировали обманувшего их офицера ВСУ Коваля

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российским военнослужащим удалось ликвидировать офицера Вооруженных сил Украины Дмитрия Коваля, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Руслан Татаринов. По его словам, ранее этот боец ВСУ обманул ВС РФ под Киевом. Согласно сведениям военкора, офицера уничтожили в окрестностях населенного пункта Красное.

Это офицер, который типа в Гостомель ехал за сыном и обманул военнослужащих РФ... На самом, проехав в аэропорт, наводил удары и по «Мрии» в том числе, — сообщил Татаринов.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что разведчики Южного военного округа (ЮВО) сорвали ротацию украинских войск около села Работино в Запорожской области. По данным ведомства, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 35 человек убитыми и ранеными.

В министерстве рассказали, что координаты выявленных позиций ВСУ разведчиками были оперативно переданы в пункт управления артиллерией. Позже разведка скорректировала огонь 152-мм гаубиц «Мста-Б» при ударах по позициям противника. Кроме прочего, украинская армия понесла потери в военной техники. Так, были ликвидированы два автомобиля.