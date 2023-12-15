Российские военные сорвали ротацию ВСУ у Работино Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 35 человек при попытке ротации у Работино

Фото: МО РФ

Разведчики Южного военного округа (ЮВО) сорвали ротацию украинских войск около села Работино в Запорожской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны РФ. По ее данным, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 35 человек убитыми и ранеными.

Разведчики Южного военного округа во взаимодействии с расчетами ствольной артиллерии сорвали ротацию личного состава ВСУ на передовых позициях в районе н. п. Работино Запорожской области. С помощью разведывательного беспилотного летательного аппарата, оборудованного тепловизионной аппаратурой, было выявлено скопление украинских националистов, готовившихся к ротации личного состава, — рассказали в оборонном ведомстве.

Координаты выявленных позиций ВСУ разведчиками были оперативно переданы в пункт управления артиллерией. Позже разведка скорректировала огонь 152-мм гаубиц «Мста-Б» при ударах по позициям противника. Кроме личного состава, ВСУ потеряли два автомобиля. По словам разведчика с позывным Пумба, большой объем работы по выявлению целей приходится проделывать ночью.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России ликвидировали бойцов ВСУ во время атаки на украинский опорный пункт у села Работино. Как отметили в оборонном ведомстве, десантники овладели украинскими позициями, закрепились на них, а затем провели зачистку. В живых остались только двое бойцов ВСУ, которые сдались в плен.