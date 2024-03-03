Раскрыты имена ликвидированных бойцов из элитного подразделения ВСУ Aif.ru: Минимум три бойца элитного подразделения ВСУ были уничтожены в Глухове

Фото: МО РФ

Минимум трое украинских военнослужащих из элитного подразделения ВСУ были уничтожены в результате удара ВС РФ по городу Глухов в Сумской области, пишет aif.ru. В Сети уже появились имена погибших, среди которых Назар Соколовский, Илья Пичоха и Сергей Тришкалюк, говорится в материале издания.

Соколовский являлся экс-депутатом одного из сельских советов Тернопольской области. Он участвовал в конфликте с первых дней. Пичоха же служил офицером группы разведки, а позднее был включен в элитный отряд в Хмельницке. Последний уничтоженный спецназовец Тришкалюк состоял в леворадикальном националистическом движении. Он был активным участником событий на Майдане и поклонником дивизии СС «Галичина».

Все они являлись членами ССО Украины. Это подразделение представляет собой отдельный род войск, бойцы которого обучаются у инструкторов НАТО. Они считаются наиболее подготовленными единицами и фактически подчиняются военным советникам из США, указано в публикации.

Ранее сообщалось, что ВС РФ на Херсонском направлении уничтожили украинскую диверсионную группу 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины. В Минобороны уточнили, что группа пыталась высадиться на быстроходных моторных лодках, однако в результате скоротечного боя четыре лодки с десантом были уничтожены и затонули.