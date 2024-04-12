Снайперши ВСУ и беременные наемницы. Как они воют против ВС РФ в зоне СВО?

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Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что женщин необходимо мобилизовать в ВСУ, а если на такой шаг не пойти, то Украина будет уничтожена. Что об этом известно и как украинки противостоят ВС РФ в зоне проведения спецоперации?

Что известно о мобилизации женщин на Украине

Украина должна быть готова к мобилизации женщин в ближайшие годы, заявила 10 апреля The Times советник по гендерным вопросам командующего сухопутными войсками страны Оксана Григорьева. По ее словам, в Конституции Украины говорится, что «долг каждого украинца — защищать свою родину». Григорьева предложила взять пример с Израиля и заняться военной подготовкой как мужчин, так и женщин. Она также отметила, что на практике украинцы «все еще придерживаются менталитета старой школы». Григорьева призвала изменить это, поскольку власти должны «как физически, так и психологически» готовить девочек с юных лет к защите страны.

Военный медик и разведчица Ярина Черногуз также заявила, что женщины на Украине должны подлежать обязательной мобилизации «в соответствии с потребностями армии».

«Я большая сторонница мобилизации женщин. Более того, я считаю, что у нас должно быть с жёстким отбором создано женское боевое подразделение. Это не обязательно батальон — начать с роты. Я считаю, что женщины также должны подлежать обязательной мобилизации в соответствии с потребностями армии», — считает Черногуз, добавив, что женщины могут быть операторами дронов и боевыми медиками.

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Как женщины в ВСУ противостоят российской армии в зоне СВО

19 февраля 2024 года украинская снайперша Елена Белозерская рассказала, что почти все ее мобилизованные подруги погибли. По ее словам, борьба с Россией оказалась не той, что она представляла. На своей странице в соцсети украинка помянула погибших в рядах ВСУ товарищей. В списке 18 женщин.

13 февраля военкор Геннадий Алехин рассказал о девушках-наемницах в рядах ВСУ.

«Наемницы есть в украинской армии. Есть среди них погибшие при различных обстоятельствах, кто на поле боя под обстрел попал, кто во время автомобильной катастрофы в районе города Киева. Это такая Марианна Квитка. Это „цветок“ по-украински. Она же Наталья Фрауен, итальянка, и Диана Вагнер, немка, которая воевала в „Карпатской Сечи“. Кстати, отдельные подразделения этого батальона были в свое время переброшены на Купянское направление. Так вот, если так говорить о женщинах-наемницах в украинской армии, это в большей степени экзотика. Они там, конечно, присутствуют, но в незначительном количестве, там хватает своих амазонок из местных, из представительниц слабого пола Юго-Востока Украины. Счет погибших среди них уже перевалил за сотню, порядка пятидесяти из них попали в плен, некоторые в состоянии беременности», — отметил он.

Алехин также рассказал, что в рядах ВСУ есть так называемые женские роты.

«Ну, конечно, все понимают, они не смогут как-то укрепить ВС Украины. Это своего рода некий пропагандистский трюк по привлечению женщин на службу во вспомогательные подразделения. В основном это медики, поварихи, связистки. Снайперы среди них, возможно, есть, из бывших украинских биатлонисток. Ну это, скажем так, штучный товар. Ну, разгоняют по-прежнему такую лабуду в информационном пространстве. Вот тут на днях якобы целый женский уже батальон, не рота, а женский батальон переброшен на Харьковское направление где-то в районе 15–20 километров от Белгородской области: Казачья Лопань, Липцы. Вот они там квартируются и готовы вступить в бой. Ну, кроме пропагандистского эффекта, естественно, там ничего не присутствует», — добавил военкор.

9 февраля Telegram-канал «Два майора» подтвердил, что у ВСУ действительно есть полностью женские роты.

«Роты операторов БПЛА, снайперов. Пока — добровольческие. Но активная „социальная реклама“ с веселыми девчатами в военном грузовике уже промывают мозги украинкам, так что скоро, после принятия закона о мобилизации, не удивимся и женщинам-артиллеристам. Дальше — будет больше и хуже», — отметили авторы канала.

В декабре 2023 года российская армия начала наступление в Серебрянском лесничестве в ЛНР. По данным военкоров, на этом участке базировался «женский батальон» ВС Украины, состоящий целиком из женщин — операторов БПЛА, снайперов, медиков. Командиры у них были также женщины.

В октябре 2023 года раненый командир одного из подразделений с позывным Исмий рассказал, как во время боев за Авдеевку столкнулся со снайпершей ВСУ.

«По всей линии фронта идут очень профессиональные поединки, которые враг не вывозит: он деморализован и потерян. Была снайперша Измира: ее окружили, и она совершила самоубийство. Артиллерия и авиация помогает, „Солнцепеки“ особенно. Очень высокая слаженность — не так, как в начале спецоперации», — рассказал боец.

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