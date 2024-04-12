Названы объекты ВСУ в Одессе, по которым пришлось бить семь раз подряд Военэксперт Матвийчук: Одесскую область начали серьезно демилитаризировать

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Порт Одесса

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что сообщения о семи подряд ударах по территории Одессы говорят о работе ВС РФ над уничтожением учебных центров ВСУ и производств беспилотников и надводных дронов. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Скорее всего, на территории Одессы и Одесской области расположена масса подготовительных, учебных центров, возглавляемых, скорее всего, натовцами. Их было много и до СВО. Там готовят подводных пловцов, морпехов, диверсантов, операторов дронов. Кроме того, в Одессе полно пунктов сбора беспилотников — и самолетного типа, и надводных, которые могут атаковать корабли, — считает Матвийчук.

По его словам, на территории Одессы также расположены объекты критической инфраструктуры ВСУ и военный аэродром. Матвийчук добавил, что в регионе расположены украинские радиолокационные станции.

Плюс объекты критической инфраструктуры энергетики и логистики. В Одессе есть военный аэродром — по нему, скорее всего, наносятся мощные удары, чтобы не давать ВСУ его восстановить для вероятной переброски F-16. Это же бывший Одесский военный округ СССР, там очень много военных объектов, в том числе систем ПВО, РЛС, — подытожил Матвийчук.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в районе подконтрольного Украине города Орехова в Запорожской области замечены польские наемники численностью до роты. По его словам, бойцы пополнили ряды ВСУ несколько дней назад. Наемники из Польши воюют на стороне Украины с 2022 года, добавил он. Официально они числятся в отпусках или отставке, поэтому их нельзя связать с национальной польской армией, уточнил Рогов.

Накануне сообщалось, что на кладбищах в США нашли могилы наемников, которые погибли в боях на Украине. Информация появилась после того, как в Белом доме заявляли, что не будут отправлять американских военных в зону СВО.