На американских кладбищах нашли могилы ликвидированных на Украине наемников РИА Новости: в США обнаружили могилы наемников, уничтоженных на Украине

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На кладбищах в США нашли могилы наемников, которые погибли в боях на Украине, сообщает РИА Новости. Информация появилась после того, как в Белом доме заявляли, что не будут отправлять американских военных в зону СВО.

Одним из убитых военных оказался морской пехотинец армии США в отставке Грейди Курпаси. Он погиб в апреле 2022 года, но похоронен в марте 2024-го на Арлингтонском национальном кладбище в пригороде Вашингтона. На этом кладбище захоронены астронавты, политики и известные военнослужащие.

Другой погибший Брайн Янг погиб в результате танкового обстрела в июле 2022 года. Он воевал в составе сил специальных операций Украины. Американец жил в Грузии и отправился на Украину вскоре после начала российской спецоперации. У него остались две дочери.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы за время специальной военной операции ликвидировали 5962 иностранных наемника. Наибольшее число уничтоженных «солдат удачи» являются гражданами Польши — 1497 человек. Всего же, по данным военного ведомства, в ряды ВСУ вступили 13 387 иностранных граждан.

Позднее посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что администрация США принципиально отказывается прислушиваться к заявлениям РФ о категорическом неприятии членства Украины в НАТО.