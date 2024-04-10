Рота наемников пополнила ряды ВСУ в Запорожской области Рогов: польские наемники пополнили ряды ВСУ в районе Орехова Запорожской области

Фото: МО Украины

Польские наемники численностью до роты замечены в районе подконтрольного Украине города Орехова в Запорожской области, рассказал ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, бойцы пополнили ряды ВСУ несколько дней назад.

Эта информация подтверждается местными жителями. Из Орехова они могут двинуться к участкам линии боевого соприкосновения у Работино, Малой Токмачки или Вербового, — обратил внимание Рогов.

Наемники из Польши участвуют в спецоперации на стороне Украины с 2022 года, добавил он. Бойцы формально числятся в отпусках или отставке, поэтому их нельзя связать с национальной польской армией, уточнил председатель движения.

Они сами по себе, действуют через украинский Иностранный легион, — констатировал политик.

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось комментировать заявление Службы внешней разведки России о том, что Вашингтон летом планирует отправить на Украину первую партию из сотен членов латиноамериканских наркокартелей. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) также воздержалось от ответа.

До этого в Минобороны РФ объявили, что российские силы за время специальной военной операции ликвидировали 5962 иностранных наемника. Наибольшее число уничтоженных «солдат удачи» являются гражданами Польши — 1497 человек. Всего же, по данным военного ведомства, в ряды ВСУ вступили 13 387 иностранных граждан.