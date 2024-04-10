В ФБР отказались отвечать на вопрос об участниках наркокартелей на Украине

Фото: МО Украины

Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось комментировать РИА Новости заявление Службы внешней разведки России о том, что Вашингтон летом планирует отправить на Украину первую партию из сотен членов латиноамериканских наркокартелей. Центральное разведывательное управление США также воздержалось от ответа.

ФБР отказывается от комментариев, — заявил агентству официальный представитель американского ведомства.

Совет национальной безопасности Белого дома не ответил на письменный запрос агентства по данному вопросу. Так же поступило управление директора национальной разведки США.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские силы за время специальной военной операции ликвидировали 5962 иностранных наемника. Наибольшее число уничтоженных «солдат удачи» являются гражданами Польши — 1497 человек. Всего же, по данным военного ведомства, в ряды ВСУ вступили 13 387 иностранных граждан.

Позднее посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что администрация США принципиально отказывается прислушиваться к заявлениям РФ о категорическом неприятии членства Украины в НАТО. По его словам, «муссирование американцами заявлений о членстве Украины в Альянсе» лишь подтверждает, что «единственным правильным вариантом для нас является безоговорочная победа ВС РФ на поле боя».