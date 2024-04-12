Максим Галкин: последние новости 12 апреля, цены на концерты, Первый канал

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Максим Галкин

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) анонсировал концертный тур по городам Латвии. Какие еще новости об артисте известны, кто сейчас живет в его особняке в Подмосковье?

Сколько стоят билеты на концерт Галкина в Юрмале

Максим Галкин анонсировал концертный тур по городам Латвии, который пройдет августе 2024 года. Цена билетов на его выступления доходит до €200 (более 20 тысяч рублей).

Поклонники возмутились и назвали стоимость слишком высокой. После этого юморист отключил возможность комментирования публикации.

В анонсе мероприятия сообщается, что концерты Галкина пройдут в Лиепае, Даугавпилсе и Юрмале. Билет на выступление стоит от €60 (примерно шесть тысяч рублей) и доходит до €200 (около 20 тысяч рублей).

При этом билеты на других артистов, в том числе иностранных, в тех же концертных залах стоят от €10 до €50 (примерно от одной до пяти тысяч рублей).

Кто сейчас живет в замке Галкина

Шоумен Стас Барецкий заявил, что купил замок Максима Галкина и его жены, народной артистки СССР Аллы Пугачевой, в деревне Грязь и поселил там своих родственников, а также бывшую возлюбленную. По его словам, сейчас в особняке живут около 30 человек.

«Там мои родственники выращивают овощи и так далее. Плюс свою бывшую я туда устроил, она хозяйством занимается. В замке идет жизнь, все двигается. Я ничего не придумываю, приезжаю спокойно, соседи знают. Видите, у Максима проблемы с визитом в Россию, а Пугачева не торопится. Люди должны покинуть замок, так как я его купил. Они не спешат, поэтому я перевез туда своих родственников, человек 30. С друзьями ходим в баню, у меня вход свободный», — сообщил Барецкий NEWS.ru.

Музыкант также уточнил, что в замке до сих пор есть вещи Галкина и Пугачевой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

В каком состоянии сейчас находится замок Галкина

Стас Барецкий рассказал NEWS.ru, что особняк Максима Галкина и Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь стоит на мягкой почве и начинает проседать. Он возмутился, что супруги оставили такое большое строение без присмотра.

По словам шоумена, здание может рухнуть и придавить половину деревни.

«Как можно бросить такое большое здание? Оно стоит, кстати, на мягкой почве, проседает, фундамент дает трещину, нужно постоянно просушивать помещения, чтобы все не лопнуло под тяжестью, чтобы замок не рухнул и не придавил половину деревни Грязь. Плюс у меня там любимый магазинчик, рядом с замком», — прокомментировал Барецкий.

Что Галкин сказал о Первом канале

Максим Галкин в соцсетях заявил, что с благодарностью вспоминает годы работы в программе «Лучше всех!» на Первом канале. Юморист отметил, что считает шоу лучшим на российском телевидении.

Галкин также рассказал, что с большим удовольствием пересматривает фрагменты передачи. Он поблагодарил команду, которая работала над ее созданием, в том числе креативного продюсера, авторов, редакторов, техников и специалистов по световому и звуковому оборудованию.

Напомним, что новой ведущей шоу «Лучше всех!» стала Жанна Бадоева.

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