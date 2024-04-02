«Придавит полдеревни»: шоумен раскрыл состояние замка Пугачевой и Галкина Барецкий раскритиковал Пугачеву и Галкина за брошенный в деревне Грязь замок

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Замок певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной деревне Грязь стоит на мягкой почве и начинает проседать, сообщил NEWS.ru шоумен Стас Барецкий. Он возмутился тем, что звездные супруги оставили такое большое строение без присмотра. По его словам, здание может рухнуть и придавить половину деревни.

Как можно бросить такое большое здание? Оно стоит, кстати, на мягкой почве, проседает, фундамент дает трещину, нужно постоянно просушивать помещения, чтобы все не лопнуло под тяжестью, чтобы замок не рухнул и не придавил половину деревни Грязь. Плюс у меня там любимый магазинчик, рядом с замком, — сказал он.

Барецкий также рассказывал, что купил замок артистов и поселил там своих родственников. По его словам, в особняке сейчас проживает около 30 человек. При этом, отметил он, в доме звездной четы до сих пор остаются их вещи.

Ранее Галкин опубликовал ролик, в котором впервые за долгое время упомянул брошенный в деревне Грязь замок. Он рассказал, что раньше выращивал там помидоры, огурцы и другие овощи, и они по-прежнему растут на том участке. По словам Галкина, урожай не пропадает, его собирают новые жильцы. Таким образом артист дал понять, что продавать особняк в Грязи они с супругой Аллой Пугачевой не планируют.