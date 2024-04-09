Галкин поразил латвийских зрителей завышенными ценами на билеты Билеты на концерт с Галкиным в Юрмале стоят до 20 тыс рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) анонсировал концертный тур по городам Латвии в августе 2024 года. Артист призвал зрителей покупать билеты на свои выступления, цена на которые доходит до €200 (более 20 тысяч рублей). Поклонники Галкина назвали стоимость слишком высокой, после чего комик отключил комментарии к публикации.

В анонсе мероприятия говорится, что концерты Галкина пройдут в городах Лиепая, Даугавпилсе и Юрмале. Сообщается, что билеты на представление стоят от €60 (примерно 6 тысяч рублей) и доходит до €200 (около 20 тысяч рублей). При этом билеты на других артистов, в том числе иностранных, в тех же концертных залах стоят от €10 до 50 ( примерно от 1 до 5 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что певица Кристина Орбакайте анонсировала концертный тур по Соединенным Штатам Америки, однако высокие цены на ее выступления разочаровали потенциальных посетителей мероприятий. Стоимость билета на ее выступление в баре Нью-Йорка Level составляет $350–450 (32-41 тысячу рублей). Многие люди бронировали столики в этом заведении еще до оглашения ценника на входной билет, однако после были разочарованы, узнав об увеличении цены