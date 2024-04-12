Филипп Киркоров: последние новости 12 апреля, Хайдаров, подарок Пригожину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров согласился стать ассистентом пластического Тимура Хайдарова. Какие еще новости о поп-короле известны сегодня, с кем встречается его отец?

Чьим ассистентом готов стать Киркоров

Тимур Хайдаров принял участие в шоу «Директ». Во время программы он позвонил Филиппу Киркорову, которого оперировал, и спросил, готов ли он стать его ассистентом.

«Всегда! У меня руки стерильные, буду подавать тебе инструменты. Пройдем обучения среднего медперсонала. Если что, я войду в правильную дверь, в твою клинику, и начну готовить свою вторую профессию после 60 лет», — ответил поп-король.

Также Киркоров назвал Хайдарова волшебником.

Напомним, что он сделал певцу бдоминопластику, липосакцию и скульптурирование пресса.

С кем встречается отец Киркорова

Отец Филиппа Киркорова, народный артист России Бедрос Киркоров, в прошлом году развелся с женой Людмилой после 25 лет брака. После этого рядом с 91-летним музыкантом появилась 43-летняя сиделка Олеся, с которой они жили вместе почти год.

Друг певца заявил, что женщина планировала выйти замуж за Киркорова-старшего, но в отношениях случился конфликт, и он попросил Олесю уехать.

«Возможно, Олеся надеялась узаконить свои отношения с Киркоровым-старшим. Но Бедрос жениться не хотел, он разочаровался в браке, считает, что женщинам от него только имущество нужно», — раскрыл друг артиста KP.RU.

По данным KP.RU, теперь у Киркорова-старшего появилась новая возлюбленная. Издание пишет, что сейчас исполнитель состоит в отношениях с 57-летней племянницей летчика Алексея Маресьева.

«За ним присматривает очень хорошая женщина. Они познакомились, еще когда Бедрос жил с Олесей. Дама эта занимается благотворительной деятельностью, работает в известном фонде. Когда Олеся ушла, новая подруга быстро ее заменила. Мол, Бедрос не сможет жить один, ему нужна круглосуточная помощь. Новая пассия Киркорова-старшего тоже намного его моложе, ей 57 лет. И родословная у нее неплохая: она племянница легендарного летчика Алексея Маресьева. Женщина очень заботливая, следит за его здоровьем, сопровождает его на медицинских обследованиях. В свои 91 отец Филиппа светится от счастья, постоянно благодарит новую подругу за заботу и внимание», — отметил источник.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Бедрос Киркоров

Что Киркоров подарил Пригожину

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что Филипп Киркоров подарил ему на 55-летие, которое он отметил 2 апреля, кроссовки.

«Филипп Киркоров кроссовки мне подарил. Я в них с удовольствием хожу», — сообщил он изданию «Страсти».

Кто не хочет прощать Киркорова за «голую» вечеринку

Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что российским артистам, таким как Филипп Киркоров, Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Инстасамка, не удастся при помощи благотворительности реабилитироваться перед обществом.

«Как показывает пример этих российских деятелей шоу-бизнеса, благотворительные действия напоказ вовсе не означают, что они отказались от пропаганды антиценностей и последовательного разрушения норм морали, лежащих в основе любого общества, государства», — считает он.

При этом, по мнению обозревателя MK.RU Александра Мельмана, Филиппа Киркорова простили за участие в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Он напомнил, что певец посмеялся над собой в шоу «Звезды».

«Филипп Киркоров прощен, это понятно. Может, для этого он с кем-то встретился, кому-то позвонил, куда-то перевел свой гонорар, поехал выступать в Донбасс. Но самое лучшее, что он сделал, — весело посмеялся над собой. А это признак очень умного человека. Когда ты так смеешься, все твои враги выпадают в осадок. Им нечего сказать вообще, они просто так не умеют смеяться», — пишет MK.RU.

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