Королевская семья Британии: последние новости 12 апреля, Миддлтон, Маркл

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл запускают новое авторское шоу, а принц Уильям был замечен в пабе без супруги Кейт Миддлтон. Какие известны последние новости о королевской семье сегодня, 12 апреля?

Какие известны последние новости о Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская стала самым популярным членом королевской семьи после того, как объявила об онкологическом заболевании. Согласно опросу британской прессы, Кейт Миддлтон имеет наиболее высокий рейтинг популярности — 76%, а ее супруг принц Уильям находится на втором месте.

В настоящее время принцесса Уэльская проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. По данным «Экспресс газеты», в случае смерти Миддлтон королевская семья будет придерживаться ряда правил, в частности, в стране будет объявлен траур, король Великобритании Карл III приостановит выполнение официальных обязанностей.

«Вопреки мнению, что всех членов семьи хоронят в Вестминстерском аббатстве, на самом деле это не так. Часовня Святого Георгия в Виндзорском замке и кладбище Фрогмор — вот главные места захоронения королевских особ на протяжении последних веков. И нет никакого основания полагать, что в случае преждевременной кончины Кейт Миддлтон похоронят где-то еще», — пишет источник.

Кейт Миддлтон вместе с супругом и тремя детьми проводят каникулы в поместье Анмер-Холл в Норфолке. Родители принцессы Кэрол и Майкл присоединились к ним. На днях членов королевской семьи заметили в местном пабе.

«Все было очень сдержанно, без большой помпы. Уильям просто зашел в паб. Он был с Кэрол Миддлтон. Кейт к ним не присоединилась», — сообщил королевский биограф Ричард Иден.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон

Почему принц Гарри и принц Уильям были против Камиллы

Принц Гарри и принц Уильям были категорически против брака Карла III с Камиллой, пишет The Mirror. По данным издания, сыновья отговаривали отца от второй свадьбы, поскольку считали, что она навредит репутации всей королевской семьи.

«Мы не думали, что жениться необходимо. Мы думали, что это принесет больше вреда, чем пользы. И ведь если он сейчас со своим человеком, разве этого не достаточно? Зачем заходить так далеко, если в этом нет необходимости? Мы хотели, чтобы он был счастлив. И мы видели, как он был счастлив с ней», — цитирует Гарри The Mirror.

Младший наследник британского короля со временем не изменил своего мнения о Камилле и в мемуарах назвал ее «злодейкой».

«Камилла сыграла ключевую роль в распаде брака наших родителей, и да, это означало, что она сыграла роль в исчезновении нашей матери для нас, но мы понимали, что она, как и все остальные, оказалась в ловушке водоворота событий», — заявил герцог Сассекский.

Что известно о новом шоу Меган Маркл

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл продюсируют два новых шоу на Netflix, которые будут посвящены кулинарии и чемпионату США по поло, сообщает Reuters.

Проекты являются частью сделки между Netflix и компанией Archewell Productions, которая была основана герцогами Сассекскими в 2020 году, после того как они покинули британскую королевскую семью и переехали в США.

«Первая передача будет посвящена кулинарии, садоводству, развлечениям и дружбе. По словам представителей Netflix, шоу будет курировать Маркл, которая выступает в качестве исполнительного продюсера», — говорится в материале.

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