Королевская семья Британии: последние новости 11 апреля, похороны Миддлтон

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Кейт Миддлтон

Кенсингтонский дворец нарушил традицию королевской семьи из-за болезни супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон, а журналисты узнали о плане похорон принцессы Уэльской. Какие известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 11 апреля 2024 года, что происходит с Меган Маркл, принцем Гарри, королем Карлом III и королевой Камиллой?

Что известно о плане похорон Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон в конце марта сообщила, что во время операции на брюшной полости у нее было обнаружено онкологическое заболевание. Сейчас она проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Как сообщает «Экспресс газета», в случае смерти принцессы Уэльской королевская семья будет придерживаться ряда правил, в частности, в стране будет объявлен траур, а король Великобритании Карл III приостановит выполнение официальных обязанностей.

«Вопреки мнению, что всех членов семьи хоронят в Вестминстерском аббатстве, на самом деле это не так. Часовня Святого Георгия в Виндзорском замке и кладбище Фрогмор — вот главные места захоронения королевских особ на протяжении последних веков. И нет никакого основания полагать, что в случае преждевременной кончины Кейт Миддлтон похоронят где-то еще. Хотя принцесса Диана в итоге нашла упокоение совсем в другом месте, но вовсе не из-за своих прижизненных ссор с семьей мужа», — пишет источник.

Какое правило нарушил Кенсингтонский дворец из-за Миддлтон

Работники Кенсингтонского дворца, официальной резиденции принца Уильяма и Кейт Миддлтон, нарушили давнюю традицию британской королевской семьи, разослав открытки в ответ на письма граждан со всего мира с пожеланиями выздоровления в адрес принцессы Уэльской, сообщает Daily Mail.

Обычно пресс-службы Букингемского и Кенсингтонского дворцов отвечают на письма британских подданных и других поклонников монаршей семьи лишь по особым случаям. В их число входят католическое Рождество и дни рождения членов семьи Виндзор.

Однако после многочисленных сообщений с поддержкой в адрес Миддлтон было сделано исключение. В ответ поклонникам королевской семьи разослали открытки.

«Спасибо за ваши добрые пожелания Ее Королевскому Высочеству принцессе Уэльской. Ваш заботливый жест очень ценен», — говорится в открытке.

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Камилла, королева Великобритании

Почему поклонники принцессы Дианы недовольны Камиллой

Король Карл III и королева Камилла отметили свою 19-ю годовщину брака. Они прибыли в Абердин для романтического отдыха в Highland, однако появление супруги монарха на публике в украшениях вызвало недовольство поклонников принцессы Дианы, пишет Daily Mail.

Став женой короля, Камилла получила доступ к одной из самых важных и эксклюзивных коллекций ювелирных украшений в мире. Носить эти драгоценности ей положено по статусу и протоколу. Как пишет источник, поклонники бывшей супруги монарха принцессы Дианы считают, что украшения не должны были передаваться Камилле.

«Их должна была носить Диана, и только она!» — отметили они.

Почему Меган Маркл не хочет приезжать в Лондон

Принц Гарри и Меган Маркл в 2020 году сложили с себя королевские полномочия и переехали жить в США. После того как у короля Карла III было обнаружено онкологическое заболевание, герцог Сассекский задумался о возвращении на родину, однако его супруга отказывается ехать в Лондон даже с краткосрочным визитом, сообщает газета Herald Sun.

Предполагается, что 8 мая принц Гарри выступит по случаю 10-летия «Игр непобежденных» в соборе Святого Павла в Лондоне. При этом, по данным издания, герцоги Сассекские готовы привезти детей в Великобританию при условии, что им предоставят государственную охрану.

«Дошло до того, что Меган не хочет приезжать в Великобританию с детьми. Она просто не чувствует себя в безопасности», — заявил источник.

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