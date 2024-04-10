Киркоров, драка с Топаловым, Баку: где сейчас ведущий Леонид Закошанский

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Леонид Закошанский

Телеведущий Леонид Закошанский обрел известность во время работы в программах «Говорим и показываем» и «Близкие люди». Чем он сейчас занимается, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Леонид Закошанский

Леонид Закошанский родился 31 июля 1984 года в Туле. У него есть юридическое образование. Он переехал в Москву на последних курсах обучения в вузе и первое время подрабатывал в спортзале и ночном клубе, затем был продавцом, модельером и радиоведущим.

В 2001 году Закошанский принял участие в реалити-шоу «Семь под солнцем», после победы в котором получил работу на телеканале МУЗ-ТВ. Спустя несколько лет он перешел на НТВ и стал ведущим программ «Ты не поверишь!», «Говорим и показываем», «Давайте мириться» и «Тоже люди».

Шоумен принимал участие в одном из сезонов «Ледникового периода». Партнером телеведущего на льду стала олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина. В 2021 году Леонид Закошанский вместе с Маргаритой Грачевой стали ведущими программы «Близкие люди».

Что известно о личной жизни Закшанского

За годы работы на телевидении Леонид Закошанский скрывал личную жизнь. Ходили слухи, что у него был роман с певицей Алексой, а также близкие отношения с телеведущей и гимнасткой Ляйсан Утяшевой. Однако спортсменка уверяла, что их связывает исключительно дружба.

В 2017 году Леонид Закошанский тайно женился. Избранницей телеведущего стала Жанна Лебедева, с которой он скрывал отношения на протяжении шести лет. Спустя год после свадьбы у пары родился сын Лев, а в 2019 году — сын Лука.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Гимнастка Ляйсан Утяшева, музыкальный продюсер Муз-ТВ Арман Давлетияров, телеведущий Леонид Закошанский

Какие у Закошанского были скандалы

Леонид Закошанский в 2008 году подрался с певцом Владом Топаловым после того, как телеведущий обсуждал его персону в программе «Ты не поверишь». Они встретились случайно в одном из элитных московских ресторанов, после взаимных оскорблений произошла потасовка.

Позднее между ними состоялся официальный поединок. Закошанский и Топалов стали противниками в боксерском шоу «Король ринга». По результатам боя была объявлена ничья.

Также Закошанский во время съемок одного из эфиров программы «Ты не поверишь» поспорил с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за прически певца. По мотивам этого спора был снят один из следующих выпусков шоу, в котором телеведущего программы исполнитель обрил наголо.

Чем сейчас занимается Леонид Закошанский

Программа «Близкие люди», где Закошанский был ведущим, была приостановлена в 2021 году из-за беременности соведущей. В своем профиле в Instagram (деятельность в РФ запрещена) телеведущий указал, что на настоящий момент является основателем и генеральным директором компании «ГиП-Медиа Групп». Организация занимается созданием разного рода контента для киноиндустрии и других творческих отраслей.

«Я наигрался в знаменитость, в телеведущего. У меня уже двое детей, я довольно взрослый дядя. И, мне, правда, хочется делать что-то полезное», — говорил он.

Также Леонид Закошанский является лидером мотоклуба Pride MC и ведет личный Telegram-канал, где публикует кадры из своей жизни. В марте телеведущий делился роликами с Баку, где побывал на месте съемок фильма «Бриллиантовая рука».

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