Урну с прахом президента Театра сатиры народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище спустя месяц после его смерти. Какие известны подробности?

Что известно о захоронении Ширвиндта

В пресс-службе Театра сатиры сообщили, что похороны Александра Ширвиндта состоятся 14 апреля на Новодевичьем кладбище после полудня. На церемонии будут присутствовать только близкие.

«По желанию семьи Александра Анатольевича прощание и погребение пройдут в кругу родных и сотрудников театра», — уточнили в пресс-службе культурного учреждения.

Александр Ширвиндт скончался 15 марта из-за проблем с сердцем. Церемония прощания состоялась 18 марта в Московском академическом театре сатиры. Ее посетили артисты Игорь Угольников, Сергей Степашин, Филипп Киркоров, Игорь Костолевский, Геннадий Хазанов, Александр Стриженов, Владимир Машков, Максим Аверин и другие.

По центру у гроба стоял венок от президента России Владимира Путина, также были цветы от администрации главы государства и департамента культуры Москвы. После церемонии прощания тело артиста было кремировано.

Что за скандал произошел в Театре сатиры после смерти Ширвиндта

После кончины Александра Ширвиндта в театре произошел внутренний раскол, сообщает MK.RU. По его данным, проблемы возникли после отмены спектакля «Где мы?...» — это единственная постановка, где участвовал президент культурного учреждения в роли актера.

«Небольшая волна, возникшая с отменой спектакля, показала, что внутри театра совсем не спокойно, между труппой и руководством существует раскол, стена непонимания, которая только растет», — пишет издание.

Актер Александр Олешко предложил не отменять спектакль, а устроить своего рода памятный вечер с участием артистов постановки. По его задумке, актеры рассказали бы, как ставилась пьеса, показали бы костюмы и поделились различными нюансами. Однако новое руководство театра изначально не поддержало предложение.

В администрации театра после поднявшегося шума рассказали, что памятный вечер готовится на 19 июля, когда Ширвиндту исполнилось бы 90 лет. При этом сами артисты узнали об этом не напрямую, а после публикации на сайте культурного учреждения.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Мохов

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Александр Мохов

Амаяк Акопян

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Амаяк Акопян

Владимир Винокур

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Владимир Винокур

Юрий Назаров

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Юрий Назаров

Валерий Баринов

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Валерий Баринов

Наталия Фекленко

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Наталия Фекленко

Сергей Степашин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Степашин

Филипп Киркоров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Игорь Костолевский

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Игорь Костолевский

Игорь Угольников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Игорь Угольников

Иван Ургант

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Ургант

Константин Эрнст

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Константин Эрнст

Наталья Белоусова и Михаил Ширвиндт

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Наталья Белоусова и Михаил Ширвиндт

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Кибовский

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Кибовский

Екатерина Стриженова и Владимир Машков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Екатерина Стриженова и Владимир Машков

Александр Олешко

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Олешко

Игорь Золотовицкий

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Игорь Золотовицкий

Игорь Крутой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Игорь Крутой

Геннадий Хазанов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Геннадий Хазанов

Иван Ургант

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Ургант

Авангард Леонтьев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Авангард Леонтьев

Наталья Белоусова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Наталья Белоусова

Почему из гримерной Ширвиндта не сделают мемориальную комнату

Гримерная Ширвиндта в Театре сатиры не станет его мемориальной комнатой из-за ее расположения и маленького размера, заявила NEWS.ru его коллега по сцене народная артистка России Алена Яковлева. Она также обратила внимание, что сейчас это помещение использует актер Максим Аверин.

«Гримерные артистов расположены на предпоследнем и последнем этажах. Комнаты, обратите внимание, совсем небольшие. В них размещаются по два-три артиста, в некоторых четыре, пять, шесть. <...> Вот гримерная Александра Ширвиндта, также здесь гримируется перед спектаклями Максим Аверин», — объяснила она.

Яковлева призналась, что хотела бы, чтобы гримерные почивших артистов Театра сатиры могли стать их мемориальными комнатами, поскольку в культурном учреждении работали многие знаменитые артисты.

«Хотелось бы маленький музейчик [их памяти]. Может быть, когда-то это произойдет. Когда наш театр станет в два раза больше. Пока просто нет возможности, негде будет размещаться действующим артистам. Все-таки люди уходят, а работа продолжается, спектакли нужно играть», — добавила артистка.

Читайте также:

Последние новости по делу Бишимбаева, который мог жестоко убить свою жену

Алла Пугачева: последние новости 10 апреля, приезд в Россию, тур по Европе

Королевская семья Британии: последние новости 10 апреля, Миддлтон, Маркл