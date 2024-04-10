Что известно о тайных похоронах Александра Ширвиндта: где и когда пройдут

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Ширвиндт

Урну с прахом президента Театра сатиры народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище спустя месяц после его смерти. Какие известны подробности?

Что известно о захоронении Ширвиндта

В пресс-службе Театра сатиры сообщили, что похороны Александра Ширвиндта состоятся 14 апреля на Новодевичьем кладбище после полудня. На церемонии будут присутствовать только близкие.

«По желанию семьи Александра Анатольевича прощание и погребение пройдут в кругу родных и сотрудников театра», — уточнили в пресс-службе культурного учреждения.

Александр Ширвиндт скончался 15 марта из-за проблем с сердцем. Церемония прощания состоялась 18 марта в Московском академическом театре сатиры. Ее посетили артисты Игорь Угольников, Сергей Степашин, Филипп Киркоров, Игорь Костолевский, Геннадий Хазанов, Александр Стриженов, Владимир Машков, Максим Аверин и другие.

По центру у гроба стоял венок от президента России Владимира Путина, также были цветы от администрации главы государства и департамента культуры Москвы. После церемонии прощания тело артиста было кремировано.

Что за скандал произошел в Театре сатиры после смерти Ширвиндта

После кончины Александра Ширвиндта в театре произошел внутренний раскол, сообщает MK.RU. По его данным, проблемы возникли после отмены спектакля «Где мы?...» — это единственная постановка, где участвовал президент культурного учреждения в роли актера.

«Небольшая волна, возникшая с отменой спектакля, показала, что внутри театра совсем не спокойно, между труппой и руководством существует раскол, стена непонимания, которая только растет», — пишет издание.

Актер Александр Олешко предложил не отменять спектакль, а устроить своего рода памятный вечер с участием артистов постановки. По его задумке, актеры рассказали бы, как ставилась пьеса, показали бы костюмы и поделились различными нюансами. Однако новое руководство театра изначально не поддержало предложение.

В администрации театра после поднявшегося шума рассказали, что памятный вечер готовится на 19 июля, когда Ширвиндту исполнилось бы 90 лет. При этом сами артисты узнали об этом не напрямую, а после публикации на сайте культурного учреждения.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Александр Мохов Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Александр Мохов Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Амаяк Акопян Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Амаяк Акопян Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Владимир Винокур Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Владимир Винокур Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Юрий Назаров Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Юрий Назаров Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Валерий Баринов Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Валерий Баринов Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Наталия Фекленко Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Наталия Фекленко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Степашин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Степашин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Костолевский Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Костолевский Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Угольников Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Угольников Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иван Ургант Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иван Ургант Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Константин Эрнст Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Константин Эрнст Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Наталья Белоусова и Михаил Ширвиндт Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Наталья Белоусова и Михаил Ширвиндт Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Кибовский Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Кибовский Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Екатерина Стриженова и Владимир Машков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Екатерина Стриженова и Владимир Машков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Олешко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Олешко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Золотовицкий Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Золотовицкий Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Крутой Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Крутой Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Геннадий Хазанов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Геннадий Хазанов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иван Ургант Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иван Ургант Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Авангард Леонтьев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Авангард Леонтьев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Наталья Белоусова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Наталья Белоусова

Почему из гримерной Ширвиндта не сделают мемориальную комнату

Гримерная Ширвиндта в Театре сатиры не станет его мемориальной комнатой из-за ее расположения и маленького размера, заявила NEWS.ru его коллега по сцене народная артистка России Алена Яковлева. Она также обратила внимание, что сейчас это помещение использует актер Максим Аверин.

«Гримерные артистов расположены на предпоследнем и последнем этажах. Комнаты, обратите внимание, совсем небольшие. В них размещаются по два-три артиста, в некоторых четыре, пять, шесть. <...> Вот гримерная Александра Ширвиндта, также здесь гримируется перед спектаклями Максим Аверин», — объяснила она.

Яковлева призналась, что хотела бы, чтобы гримерные почивших артистов Театра сатиры могли стать их мемориальными комнатами, поскольку в культурном учреждении работали многие знаменитые артисты.

«Хотелось бы маленький музейчик [их памяти]. Может быть, когда-то это произойдет. Когда наш театр станет в два раза больше. Пока просто нет возможности, негде будет размещаться действующим артистам. Все-таки люди уходят, а работа продолжается, спектакли нужно играть», — добавила артистка.

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