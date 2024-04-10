Названы место и дата захоронения праха Ширвиндта Церемония захоронения праха Ширвиндта пройдет 14 апреля в кругу близких

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Ширвиндт

Прах актера и режиссера Александра Ширвиндта будет похоронен на территории Новодевичьего кладбища в Москве, сообщает пресс-служба Театра сатиры. Церемония пройдет в кругу родных драматурга и его коллег.

Похороны народного артиста России Александра Анатольевича Ширвиндта состоятся 14 апреля на Новодевичьем кладбище после полудня. По желанию семьи Александра Анатольевича прощание и погребение пройдут в кругу родных и сотрудников театра, — сообщили в учреждении.

Ранее сообщалось, что гримерная Ширвиндта в Театре сатиры не станет его мемориальной комнатой из-за ее расположения и маленького размера. Об этом сказала его коллега по сцене народная артистка России Алена Яковлева. Кроме того, в ней также гримируется актер Максим Аверин. Яковлева призналась, что хотела бы, чтобы гримерные почивших артистов Театра сатиры могли стать их мемориальными комнатами, поскольку считает их личности уникальными и незабываемыми. В их числе она назвала Ольгу Аросеву, Анатолия Папанова и Веру Васильеву.

Александр Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни в московской больнице. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. На церемонии прощания народный артист РСФСР Геннадий Хазанов рассказал, что, помимо дней рождения друзей, любимым праздником усопшего было 1 апреля.