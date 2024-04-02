Стало известно, станет ли гримерная Ширвиндта его мемориальной комнатой Актриса Яковлева: гримерная Ширвиндта не станет его мемориальной комнатой

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт

Гримерная народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта в Театре сатиры не станет его мемориальной комнатой из-за ее расположения и маленького размера, сообщила NEWS.ru его коллега по сцене, народная артистка России Алена Яковлева. Кроме того, призналась она, в ней также гримируется актер Максим Аверин.

Гримерные артистов расположены на предпоследнем и последнем этажах. Комнаты, обратите внимание, совсем небольшие. В них размещаются по два-три артиста, в некоторых четыре-пять-шесть. <...> Вот гримерная Александра Ширвиндта, также здесь гримируется перед спектаклями Максим Аверин, — объяснила она.

Яковлева призналась, что хотела бы, чтобы гримерные почивших артистов Театра сатиры могли стать их мемориальными комнатами, поскольку считает их личности уникальными и незабываемыми. В их числе она назвала Ольгу Аросеву, Анатолия Папанова и Веру Васильеву.

Хотелось бы маленький музейчик [их памяти]. Может быть, когда-то это произойдет. Когда наш театр станет в два раза больше. Пока просто нет возможности, негде будет размещаться действующим артистам. Все-таки люди уходят, а работа продолжается, спектакли нужно играть, — отметила артистка.

Позже в Театре сатиры рассказали, что музей Ширвиндта, возможно, будет размещен в его рабочем кабинете художественного руководителя, который по площади значительно больше его скромной гримерки. О музее памяти артиста в театре пока не думали.

Александр Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни в московской больнице. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. На церемонии прощания народный артист РСФСР Геннадий Хазанов рассказал, что, помимо дней рождения друзей, любимым праздником усопшего было 1 апреля.