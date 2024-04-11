Принц Уильям посвятил пост другой женщине после слов Кейт Миддлтон о раке Принц Уильям посвятил пост футболистке Рейчел Дейли на фоне ее ухода из спорта

Принц Уильям написал пост в Instagram (деятельность в РФ запрещена), впервые прервав молчание после объявления его жены Кейт Миддлтон о найденном у нее онкологическом заболевании. Свое сообщение Уильям посвятил не жене, а спортсменке Рейчел Дейли, которая объявила о своем уходе из международного футбола.

Спасибо за огромное количество незабываемых перформансов, — написал принц Уильям в своем профиле.

Супруг Кейт Миддлтон сам является президентом Футбольной ассоциации Англии. Возможно, этот факт побудил его посвятить пост спортсменке.

Ранее стало известно, что принц Уильям и королева Камилла стали гораздо ближе друг другу после того, как у короля Чарльза и принцессы Уэльской диагностировали рак. Несмотря на непростые отношения, которые связывали будущего короля с женой его отца, Уильям и Камилла оказались в похожих обстоятельствах, это и стало причиной сближения.

До этого сообщалось, что невестка короля Великобритании Карла III Кейт Миддлтон была вынуждена публично рассказать об онкологии из-за утечки медицинской информации и угрозы ее обнародования. Сотрудники Кенсингтонского дворца поспешили опубликовать видеообращение принцессы Уэльской с описанием ее лечения от рака, чтобы опередить СМИ.

В начале апреля Миддлтон сообщила, что у нее обнаружили онкологическое заболевание. Соответствующее видеообращение было опубликовано в социальной сети Twitter (X). Она назвала диагноз «огромным шоком» и призналась, что проходит курс химиотерапии.