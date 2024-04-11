Израиль, критика Муравьевой, рак груди: как живет ведущая Наталья Мальцева

Фото: Olga Khabarova/Russian Look/Global Look Press

Наталья Мальцева в 2000-х годах

Наталья Мальцева обрела популярность как телеведущая программы «Квартирный вопрос» на НТВ. Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Наталья Мальцева

Мальцева родилась 5 августа 1969 года в Ярославле. На родине она поступила на журналистский факультет местного университета, однако спустя три года переехала в Москву и прошла вступительные экзамены на телевизионное отделение журфака МГУ.

Карьеру на ТВ Наталья Мальцева начала в 1992 году. Первое время она работала над программами «Час пик» и «Тема», затем перешла на НТВ, где была корреспондентом передач «Герой дня» и «Герой дня без галстука». В 2001 году она стала редактором и ведущей программы «Квартирный вопрос». Над проектом она работала на протяжении 13 лет.

После ухода из «Квартирного вопроса» возглавила образовательный проект телеканала «Курс НТВ. Продюсирование телевизионных программ», была экспертом передачи «Осторожно, мошенники!» и вела программу «Мальцева».

Чем закончился скандал с Ириной Муравьевой в «Квартирном вопросе»

Самый громкий скандал вокруг «Квартирного вопроса» произошел после участия в программе актрисы Ирины Муравьевой и ее супруга, режиссера Леонида Эйдлина. Дизайнеры проекта переделали семье артистов кухню, однако результат им не понравился.

«Ощущение, что маленькая комнатка стала. Была огромная, большая, стала маленькая. Мне здесь страшно находиться. У меня такое ощущение, что здесь люди не могут жить — в этих камнях, в этой пещере, в скале этой <…>. Можно ли вот так на старости лет резко менять людям обстановку? Вдруг однажды я приду сюда и начну плакать? Я не узнаю, где я нахожусь. Прощай, старая жизнь», — заявила Муравьева.

Наталья Мальцева в интервью Вячеславу Манучарову призналась, что Ирина Муравьева была единственной, кто так раскритиковал работу дизайнеров. По словам телеведущей, супруги после съемок вновь взялись за ремонт и переделали кухню так, как им нравится.

«В результате они все переделали и сделали ровно так, как было. С нашей помощью. Все разобрали, все переделали как было», — отметила Мальцева.

Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press Наталья Мальцева в 2000-х годах

Что известно о болезни Натальи Мальцевой

Наталья Мальцева в 2018 году призналась, что ушла из передачи «Квартирный вопрос» из-за того, что у нее было обнаружено онкологическое заболевание — рак груди. Лечение и реабилитацию телеведущая проходила в Израиле.

«Я благодарна своей болезни за то, что она помогла мне выйти из привычной колеи. Меня муж посадил в самолет и повез в Израиль. Картинка перед моими глазами поменялась кардинально. Моя жизнь стала другой: началась химиотерапия, началась другая история. Я вдруг почувствовала, что мне хорошо. Со мной рядом муж, я сижу в квартире с видом на море. У меня никогда не было столько свободного времени. Да, меня тошнило, выпадали волосы, было физически плохо — но это было второстепенным», — рассказала она.

По словам телеведущей, в период болезни ей сильно помогал супруг. Мальцева состоит в браке с бизнесменом Борисом Мальцевым.

«Он не просто пришел на помощь, а вытащил меня. Я ему очень благодарна», — отметила Мальцева.

Чем сейчас занимается Наталья Мальцева

Наталья Мальцева является одним из кураторов образовательного проекта «Курс НТВ: Продюсирование телевизионных программ». Она больше не снимается в программах, но занимается продюсированием и редакторской работой.

Читайте также:

Дибров, «голая» вечеринка, мысли о США: куда пропала актриса Дарья Чаруша

Пугачева, переезд в США, болезнь дочери: где сейчас певица Марина Журавлева

Украина, рукоделие, отсутствие ролей: где сейчас актриса Алина Сергеева