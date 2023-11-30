Смерть мужа, отказ от интервью, театр: куда пропала актриса Ирина Муравьева

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Ирина Муравьева

Народная артистка России Ирина Муравьева в 74 года ведет закрытый образ жизни и практически не появляется на публике. Чем сейчас занимается актриса, где живет?

В каких проектах задействована Ирина Муравьева

Ирина Муравьева на настоящий момент работает в Государственном академическом Малом театре в Москве, где служит с 1993 года. Сейчас артистка задействована в постановках «Женитьба», «Не в свои сани не садись» и «Всегда звоните Долли!» Афиши спектаклей с ней расписаны до апреля 2024 года.

Актриса также иногда устраивает творческие вечера, которые сопровождаются отрывками из фильмов с ее участием и песнями. По словам артистки, она не любит говорить о прошлом и будущем, поэтому практически не дает интервью и отказывается от предложений написать автобиографию.

«Предлагают, но я не хочу. Зрителю это совершенно не нужно. И вообще вся моя жизнь — один большой секрет», — сказала она ТАСС.

Последний раз на публике Ирина Муравьева появилась, приняв участие в церемонии открытия российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест» в феврале 2023 года.

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Александр Клюквин и Ирина Муравьева на гала-концерте, посвященном 200-летию со дня рождения драматурга Александра Островского

Где живет Ирина Муравьева, что известно о ее детях

Ирина Муравьева живет в центре Москвы. Свою квартиру артистка однажды показала, приняв участие в телевизионной программе «Квартирный вопрос». Тогда дизайнеры переделали ее кухню, однако результат не понравился ни Муравьевой, ни ее супругу режиссеру Леониду Эйдлину.

«Такое чувство, что в этой пещере люди не могут жить. Можно ли на старости лет так людям менять обстановку? Вдруг однажды я приду и начну плакать, ведь не пойму, что попала домой?» — сказала актриса в эфире.

Муж артистки скончался в 2014 году в результате инсульта. У актрисы осталось двое сыновей Даниил и Евгений. Старший пошел по стопам родителей и окончил ВГИК и высшую школу сценических искусств Константина Райкина, младший занимается ресторанным бизнесом, а также работает на телевидении.

Оба наследника Муравьевой снялись в сериале «С новым счастьем!» в эпизодических ролях.

Чем известна Ирина Муравьева

Ирина Муравьева начала свою карьеру актрисы на сцене Центрального детского театра в Москве. Изначально она получала в кино эпизодические роли, а в середине 70-х после съемок в лентах «Чисто английское убийство», «Иван и Коломбина» и «Дуэнья» ее заметили режиссеры.

Всенародная популярность пришла к Муравьевой после съемок в фильме «Москва слезам не верит», который получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

«При полной закрытости, при железном занавесе, мы благодаря „Оскару“ очень много ездили по европейским и азиатским странам. Если бы я не работала в театре, увидела бы весь мир», — рассказывала актриса.

По словам Муравьевой, она долго не могла привыкнуть к популярности и тому, что ее узнают на улицах. Однако позднее поняла, что люди восхищаются не ей, а образом на экране.

«Я думала: „Как любят? За что? Они же меня совсем не знают. Я и роль — это же абсолютно разные вещи“. А потом поняла: они говорят хорошие слова не мне, а образу, который они представляют», — уточнила Ирина Муравьева.

Затем она сыграла главные роли в лентах «Руки вверх», «Самая обаятельная и привлекательная», «Мы, нижеподписавшиеся», «Год теленка» и «Карнавал», песня из которой «Позвони мне, позвони» стала своеобразным брендом актрисы, несмотря на то, что в фильме за кадром ее пела Жанна Рождественская.

В последнее десятилетие Муравьева появилась в нескольких сериалах, а с момента выхода в прокат фильма Сергея Урсуляка «Одесский пароход» в 2019 году больше не снималась.

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