Ведущая «Квартирного вопроса» оценила дворец главы ГИБДД по Ставрополью

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Интерьер дома задержанного начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова оценила создатель и продюсер передач «Квартирный вопрос» и «Дачный ответ» Наталья Мальцева. Своим мнением по данному вопросу она поделилась с «Газетой.ру».

По мнению Мальцевой, дизайн жилья полковника говорит о безвкусице и отсутствии здравого смысла у человека.

На представленных картинках — обывательское представление о богатстве, — отметила Мальцева.

По мнению Мальцевой, наличие нарушенных пропорций, позолоченная ДСП, дикая смесь из барокко и рококо превращают интерьер в китч и бутафорию.

Зрелище ужасное и печальное, потому что и богатство, и бедность в нашем исполнении выглядят одинаково жутко, — резюмировала телеведущая.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае задержали 35 сотрудников ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. У последнего нашли настоящий дворец с золотым унитазом. Задержанных обвиняют в коррупции.

Помимо Мальцевой, дворец главы ГИБДД по Ставрополью также оценили Познер и Садальский.