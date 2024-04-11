Пугачева, переезд в США, болезнь дочери: где сейчас певица Марина Журавлева

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Певица Марина Журавлева известна исполнением песен «Белая черемуха», «На сердце рана у меня», «Если ты со мною рядом». Чем сейчас занимается артистка, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Марина Журавлева

Исполнительница родилась 8 июня 1963 года в Хабаровске. В юном возрасте она с семьей переехала в Воронеж, где стала солисткой ансамбля городского Дворца пионеров, а затем выступала в коллективе «Фантазия». В 16 лет Журавлева получила работу в ВИА «Серебряные струны».

В 1983 году после конкурса эстрадных отделений СССР Марину Журавлеву пригласили в Москву. Она стала работать в джаз-оркестре «Современник», а после окончания музыкального училища имени Гнесиных начала сольную карьеру. Она выпустила альбомы «Поцелуй меня только раз», «Белая черемуха» и «Алые гвоздики», а также участвовала в записи песен к фильму «Узник замка Иф». Последний альбом исполнительница выпустила в 2013 году. В него вошли композиции «Небо плакало», «Берега», «Сердце знает», «Мосты» и другие.

Что известно о личной жизни Марины Журавлевой

Певица три раза выходила замуж. Первым ее супругом был сокурсник по Воронежскому музыкальному училищу. От него блондинка родила дочь Юлию в 19 лет. Этот брак быстро распался.

Второго мужа исполнительница встретила в Москве, им оказался рок-музыкант из группы «Альфа» Сергей Сарычев. Пара вместе гастролировала, супруг писал для Журавлевой песни и со временем стал исполнять обязанности продюсера.

Третьего мужа исполнительница встретила в США. Им стал эмигрант из Армении. Пара прожила вместе около десяти лет. Дочь певицы Юлия получила американское образование и стала врачом, она живет и работает в Америке.

Что известно о жизни Журавлевой в США

В 1991 году Марина Журавлева вместе со вторым супругом Сергеем Сарычевым стала сотрудничать с театром народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Под руководством Примадонны пара проработала около полугода, после чего уехала на гастроли в США по предложению певца Михаила Шуфутинского, который устраивал большое русское шоу в Лос-Анджелесе.

По завершении гастролей Журавлева осталась в Штатах. Она пробовала себя в шансоне и латиноамериканском стиле музыки. Артистка работала в русских ресторанах и клубах под псевдонимом Маша Звездная.

«Никогда не считала себя эмигранткой. В России сочиняла и пела, то же самое делаю на другой стороне планеты. Много раз ездила с концертами в Германию, по городам Америки. Выпустила еще четыре альбома. Вдохновение ведь приходит при виде океана, пальм и калифорнийского солнца», — говорила о себе Журавлева.

В октябре 2010 года Марина Журавлева вернулась из США в Россию. По словам исполнительницы, она хотела раньше приехать в Москву, однако задержалась в Штатах из-за болезни дочери Юлии, лечившейся в США от опухоли мозга.

Чем сейчас занимается Марина Журавлева

Марина Журавлева после возвращения в Россию записала альбом и проехала по стране с гастролями. Последние десять лет о деятельности артистки ничего не известно. Она не записывала новых песен и не появлялась на ТВ. Согласно данным из открытых источников, исполнительница вернулась в Америку.

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