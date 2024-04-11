Алла Пугачева: последние новости 11 апреля, возвращение в РФ, перевод денег

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева ежемесячно переводит в Россию около полумиллиона рублей и подключила все ресурсы для того, чтобы не получить статус иноагента. Какие известны последние новости о Примадонне?

Зачем Пугачева переводит в Россию деньги

Алла Пугачева продолжает каждый месяц переводить в Россию около 500 тысяч рублей на содержание замка в деревне Грязь, сообщает KP.RU. По данным источника, большая часть денег используется для оплаты охраны усадьбы.

«За домом приглядывают посменно два охранника, на них хозяева тратят не менее 150 тысяч рублей в месяц. Плюс ко всему в замок иногда заезжает садовник, услуги которого обходятся примерно в 70 тысяч рублей в месяц. И еще неподалеку от дома Пугачевой живет ее водитель Игорь Польшиков, которому Алла Борисовна поручила опеку над своим малолетним внучатым племянником Женей. Польшиков получает на воспитание ребенка около 200 тысяч рублей в месяц», — сообщил источник.

Алла Пугачева не намерена продавать загородный дом, более того, она собирается приехать в Россию летом.

«Летом Пугачева планирует по делам приехать одним днем в Москву, проведать свое хозяйство. Встречать ее будет водитель, который отвезет певицу на ночевку в замок», — рассказали в окружении Пугачевой.

Почему гастрольный тур Пугачевой не состоится

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru напомнил, что Алла Пугачева много лет назад завершила свою карьеру и вряд ли выйдет на сцену еще когда-либо. Так он отреагировал на новость о том, что исполнительница собралась устроить гастрольный тур по Европе в честь своего 75-летия.

«Я ни за что не поверю, что тур Аллы Пугачевой когда-нибудь состоится. Эту новость либо певица, либо кто-то из ее круга „вбрасывает“ специально, ради пиара. Пугачева давно уже не поет, ее карьера закончилась. Она с трудом дала один фонограммный концерт в 2019 году. И о каком туре по Европе можно говорить? Ради смеха можно было бы тогда и про мировые гастроли написать. У нее давно нет ни сил, ни здоровья для того, чтобы выступать, поэтому давайте не обсуждать того, что никогда не случится», — отметил критик.

Соседов также обратил внимание, что поклонников у Пугачевой становится все меньше и меньше. Музыкальный критик посоветовал артистке записывать песни только для себя и своей семьи.

Как Пугачева пытается избежать статуса иноагента

Алла Пугачева использует все ресурсы, чтобы не получить статус иноагента, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Уверен, она включила все свои ресурсы влияния, всех знакомых, у кого она пела, плясала, для того, чтобы этого не произошло. Но скажу, что думают люди. Мы любили Аллу Борисовну, но она предала нашу любовь. Она променяла нас на молодого Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и его тягу ко всему западному», — отметил Милонов.

Парламентарий объяснил, что артистка стала Примадонной на родине только благодаря тому, что работала с лучшими советскими композиторами и аранжировщиками. Именно они, считает депутат, сделали артистку звездой.

«Они (уехавшие артисты. — NEWS.ru) рассчитывали, что Россия падет, и они будут чистенькими, вышедшими сухими из воды. Нам еще в позднем Советском Союзе навязали миф: Запад — хранитель неких высших ценностей», — добавил Милонов.

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