Уход от мужа, дочь в США, театр: где сейчас актриса Евгения Глушенко

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Евгения Глушенко

Народная артистка России Евгения Глушенко не снимается в кино с 2017 года. Чем она занимается сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Глушенко

Евгения Глушенко родилась 4 сентября 1952 года в Ростове-на-Дону. Окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

В кино артистка дебютировала в 1976 году в картине «Неоконченная пьеса для механического пианино». Также Глушенко снималась в лентах «Горе от ума», «Впервые замужем», «Влюблен по собственному желанию», «Король Лир», «Королева Марго», «Санта Лючия», «Темные аллеи», «Живи и помни», «Группа счастья» и других.

Всего в ее фильмографии 30 работ.

С 1995 года Глушенко — народная артистка России. В 2003 году стала лауреатом Государственной премии РФ, в том же году ее наградили орденом Дружбы.

Помимо этого, актриса была удостоена международной театральной премии Станиславского в 2009 году.

Что известно о личной жизни Глушенко

В 1978 году Евгения Глушенко вышла замуж за актера Александра Калягина. Пара познакомилась на съемках фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино».

В 1980 году у супругов родился сын Денис. Также у Калягина есть дочь Ксения от первого брака. Ее мама Татьяна Корунова умерла, и Глушенко воспитывала девочку как родную.

«Представьте себе: очаровательная девушка выходит замуж за взрослого мужчину. Он — уже известный артист, вдовец, на 10 лет старше, живет с дочкой. Хотя многие, не зная о моей первой жене, долго думали, что Евгения Глушенко — мать Ксеньки. Не люблю громких слов, и все-таки со стороны Жени это было самопожертвование. Она — святая. Сейчас наши дети уже взрослые. Дочка живет в Америке, вышла замуж и подарила нам чудного внука. Сын после окончания философского колледжа „Сент-Джон“ вернулся в Москву и отучился в аспирантуре РГГУ. Это счастье — иметь таких прекрасных детей», — рассказывал Калягин.

В 2019 году в СМИ появилась информация о том, что Глушенко ушла от мужа из-за его многочисленных измен и секс-скандалов, в которых он был замешан. При этом супруги новость о расставании не комментировали.

Чем сейчас занимается Глушенко

В последний раз Евгения Глушенко снималась в кино в 2017 году — тогда вышла картина «Его Величество Актер» с ее участием.

При этом артистка продолжает играть в театре. Сейчас она задействована в постановках «Правда — хорошо, а счастье — лучше», «Рождество в доме Купьелло» и «Мнимый больной».

«Главное, как говорят актеры, судьбинушку сыграть, вот что интересно! А таких вот судьбинушек и нет практически», — говорила актриса.

Также Глушенко преподает актерское мастерство в Щепкинском училище.

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