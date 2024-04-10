Канада, отказ от фильмов, косметология: куда пропала актриса Марина Дюжева

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Марина Дюжева

Актриса Марина Дюжева последний раз снималась в кино в 2022 году. Чем она занимается сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Дюжева

Марина Дюжева (девичья фамилия — Кукушева) родилась 9 октября 1955 года в Москве. Окончила ГИТИС.

В кино артистка дебютировала в 1974 году в фильме «Засекреченный город». Также она снималась в картинах «Считайте меня взрослым», «Стажер», «Трактир на Пятницкой», «По семейным обстоятельствам», «Выстрел в спину», «На исходе лета», «Похищение века», «Покровские ворота», «За счастьем», «Зловредное воскресенье», «Город над головой», «Где находится нофелет?», «Арбатский мотив», «Дедушка моей мечты», «Папины дочки», «Белое платье», «Полоса отчуждения», «Моя любимая свекровь» и других.

Всего в фильмографии Дюжевой более 120 работ.

«Известности я в свое время хлебнула выше крыши. И поняла, что это совсем не мое. Вот совсем не мое! Когда на тебя пялятся... Особенно в 90-х так было», — вспоминала она.

Также Дюжева известна как актриса дубляжа. Ее голос можно услышать в картинах «Я люблю Люси», «Собачий полдень», «Хочу жениться», «Пока пройдет осенний дождь», «Танцуй, танцуй», «Бетховен», «Запах женщины», «Список Шиндлера», «Джуманджи», «Холостяк», «Реквием по мечте», «Гарри Поттер и философский камень», «Поймай меня, если сможешь», «Женщина-кошка», «Обещать — не значит жениться» и других.

Что известно о личной жизни Дюжевой

Первым мужем Марины Дюжевой был дипломат Николай Дюжев. Они жили браке с 1975 по 1978 год.

Второй муж актрисы — каскадер и писатель Юрий Гейко. Они познакомились на съемках картины «Похищение века». Мужчина учил Дюжеву водить машину и даже ударил.

«Если человек бросает сцепление, машина начинает дергаться. Как дашь по шее — сразу все закрепляется. Больше никто не бросал. Я чисто машинально врезал ей по шее», — вспоминал он.

В 1983 году у пары родился сын Михаил, в 1986 году — сын Григорий.

Михаил Дюжев тоже стал актером. Григорий Гейко, по данным СМИ, живет и работает в Канаде.

Какие операции делала Дюжева

Марина Дюжева не скрывает, что делала глаза и круговую подтяжку. Также она пользуется аппаратной косметологией.

«Я делала глаза и круговую подтяжку. Я вообще не пользуюсь кремами, у меня нет ни одной баночки. Когда вы начинаете ими пользоваться, вам уже поздно. Я умываюсь обычным мылом и водой, вытираюсь, и у меня лицо не стягивает. Единственное, чем я всегда пользуюсь, — аппаратная косметология. Причем дома. Есть миллион аппаратов — лазеры, миостимуляторы, которые все мышцы прорабатывают», — рассказывала актриса.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Марина Дюжева, театральный марафон «Дорогая Памелла»

Чем сейчас занимается Дюжева

Марина Дюжева продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Похороните меня за плинтусом» и «Пигмалион».

В кино артистка последний раз играла в 2022 году — тогда вышли проекты «Непослушник 2» и «Доктор Краснов» с ее участием. Она объясняла, что сейчас предпочитает театр, поскольку ей не нравится, какие фильмы снимаются.

«95% того, что снимается, все серое и безликое, никакое — по сравнению с театральными работами, которые у меня есть. У меня амплуа — трагикомедия, я умею работать на стыке — и плакать, и смеяться. И чем больше я плачу, тем больше все смеются, а иногда плачут вместе со мной. Это настолько интереснее, чем это кино», — говорила Дюжева.

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