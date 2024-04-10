«Ее карьера окончена»: Соседов о гастрольном туре Пугачевой по Европе Критик Соседов: гастрольный тур Пугачевой по Европе никогда не состоится

Певица Алла Пугачева завершила свою карьеру и вряд ли выйдет на сцену еще когда-либо, предположил в разговоре с NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов. Так он прокомментировал новость о том, что артистка собралась устроить гастрольный тур по Европе в честь своего 75-летия.

Я ни за что не поверю, что тур Аллы Пугачевой когда-нибудь состоится. Эту новость либо певица, либо кто-то из ее круга «вбрасывает» специально, ради пиара. Пугачева давно уже не поет, ее карьера закончилась. Она с трудом дала один фонограммный концерт в 2019 году. И о каком туре по Европе можно говорить? Ради смеха можно было бы тогда и про мировые гастроли написать. У нее давно нет ни сил, ни здоровья для того, чтобы выступать, поэтому давайте не обсуждать того, что никогда не случится, — рассказал Соседов.

По мнению критика, широкая публика давно потеряла интерес к творчеству Примадонны. Он также отметил, что фанатов у певицы становится все меньше.

Может, она выйдет на сцену где-нибудь один раз, но выступать раз в десять лет — не значит продолжать петь. Пугачевой лучше записывать песни для себя, для своего близкого окружения. Пускай им она поет, но широкой публике это не нужно. Ее будут слушать разве что сумасшедшие фанаты, которых с каждым разом становится все меньше, — добавил Соседов.

Ранее шоумен Стас Барецкий сообщил, что Пугачева действительно приедет летом в Россию на несколько дней, чтобы решить все вопросы с замком в деревне Грязь и отметить день рождения. Он выразил надежду, что ему удастся решить вопрос с «их дальнейшими отношениями», поскольку «такие предпосылки есть».