Филипп Киркоров: последние новости 11 апреля, критика РПЦ, слезы Жукова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров довел до слез Сергея Жукова в новом выпуске шоу «Звезды». Какие еще новости о поп-короле известны сегодня, что он рассказал о своих бывших возлюбленных?

Простили ли Киркорова за «голую» вечеринку

По мнению обозревателя MK.RU Александра Мельмана, Филиппа Киркорова простили за участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Он напомнил, что поп-король посмеялся над собой и назвал это «признаком очень умного человека».

«Филипп Киркоров прощен, это понятно. Может, для этого он с кем-то встретился, кому-то позвонил, куда-то перевел свой гонорар, поехал выступать в Донбасс. Но самое лучшее, что он сделал, — весело посмеялся над собой. А это признак очень умного человека. Когда ты так смеешься, все твои враги выпадают в осадок. Им нечего сказать вообще, они просто так не умеют смеяться», — уточнил MK.RU.

Однако председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов считает, что звездам шоу-бизнеса, таким как Филипп Киркоров, Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Инстасамка, не удастся при помощи благотворительности реабилитироваться перед обществом. Он заявил, что доброе имя невозможно купить за деньги.

«Как показывает пример этих российских деятелей шоу-бизнеса, благотворительные действия напоказ вовсе не означают, что они отказались от пропаганды антиценностей и последовательного разрушения норм морали, лежащих в основе любого общества, государства», — высказался Лукьянов.

Как Киркоров назвал Пугачеву

В новом выпуске юмористического шоу «Звезды» Филипп Киркоров пошутил над своей бывшей супругой народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Он назвал Примадонну бабушкой, однако затем поправил себя.

«Не бабушка, а подруга», — сказал музыкант.

При этом поп-король не произнес фамилию Пугачевой.

Как Киркоров довел Жукова до слез

Филипп Киркоров исполнил песню «Алешка» группы «Руки Вверх!» в программе «Звезды». Также он в шутку пригрозил, что может присвоить себе хит любого коллектива.

«Исполнитель я неплохой. У меня в крови исполнять: я могу выбить дверь ногой и со сцены на зал накричать. Ни с того ни с сего вскипеть... На пресс-конференциях. Могу песню чужую спеть, и она сразу станет моя. Жуков начал потихонечку дрожать. Ведь „Алешку“ он не хочет потерять», — спел поп-король, обращаясь к Сергею Жукову.

После этого певец предложил Жукову проголосовать за него на шоу, но отметил, что «Потехина никогда уже не вернуть». В этот момент на сцене появился бывший участник «Руки Вверх!» Алексей Потехин.

Жуков, комментируя номер Киркорова, прослезился от смеха.

«Эх, жалко песню», — в ответ пошутил он.

Какой факт о своих бывших возлюбленных рассказал Киркоров

Во время нового выпуска шоу «Звезды» Филипп Киркоров сообщил, что у всех его бывших избранниц есть общая черта — их имена начинаются на букву А.

«Все мои бывшие женщины начинались на букву А», — рассказал он.

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