Киркоров назвал неожиданную общую черту всех его бывших возлюбленных Киркоров заявил, что имена всех его бывших возлюбленных начинаются на букву А

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров в новом выпуске юмористического шоу «Звезды» на НТВ признался, что у всех его бывших возлюбленных есть одна общая черта — их имена начинаются на букву А. В эфире программы певец появился на сцене в королевском одеянии, украшенном короной.

Все мои бывшие женщины начинались на букву А, — заявил Киркоров.

В новом выпуске команда Киркорова «Борцы» сразилась с подопечными Дениса Дорохова «Регионы». Выступление первых члены жюри оценили крайне положительно. Так, Тимати и Сергей Жуков восхитились переделанными хитами Киркорова. Валя Карнавал при этом отметила, что номер был немного затянут, однако позже она признала, что команда справилась с заданием.

Ранее Киркоров в эфире шоу «Маска» заявил, что исполнитель Дава (Давид Манукян) умеет притворяться и создавать положительный образ. Король российской поп-сцены предположил, что рэпер скрывается за маской Акулы, но не угадал — за ней прятался исполнитель Артем Качер. Дава при этом позже обвинил его в несправедливом судействе. Звезды раньше имели рабочие и приятельские отношения, однако в последнее время перестали говорить друг о друге в интервью.