Филипп Киркоров: последние новости 10 апреля, шутка над Пугачевой, прощение

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Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров пошутил над Аллой Пугачевой в эфире шоу «Звезды». Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, почему он назвал Ларису Долину «врушкой», простили ли его за «голую» вечеринку?

Как Киркоров пошутил над Пугачевой

В новом выпуске юмористического шоу «Звезды» Филипп Киркоров пошутил над своей бывшей женой, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Он назвал Примадонну «бабушкой», но затем поправил себя.

«Не бабушка, а подруга», — сказал певец.

При этом он не назвал фамилию Пугачевой.

Также исполнитель пошутил над «розовой кофточкой», напомнив таким образом о конфликте с журналистом Ириной Ароян, случившемся в 2004 году.

Номер Киркорова вызвал смех и аплодисменты у судей и зрителей.

Чью песню хочет присвоить себе Киркоров

Филипп Киркоров исполнил песню «Алешка» группы «Руки Вверх!». Также он в шутку пригрозил, что может присвоить себе хит любого коллектива.

«Исполнитель я неплохой. У меня в крови исполнять: я могу выбить дверь ногой и со сцены на зал накричать. Ни с того ни с сего вскипеть... На пресс-конференциях. Могу песню чужую спеть, и она сразу станет моя. Жуков начал потихонечку дрожать. Ведь „Алешку“ он не хочет потерять», — спел поп-король, обращаясь к Сергею Жукову в шоу «Звезды».

После этого артист в шутку предложил Жукову проголосовать за него на шоу, но отметил, что «Потехина никогда уже не вернуть». В этот момент на сцене появился бывший участник «Руки Вверх!» Алексей Потехин.

После этого выступления рэпер Тимати снял очки, поскольку не смог сдержать слез от смеха. Он также отметил, что выступление Киркорова превзошло его ожидания.

Почему «простили» Киркорова

По мнению обозревателя MK.RU Александра Мельмана, Филиппа Киркорова простили за участие в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.

«Филипп Киркоров прощен, это понятно. Может, для этого он с кем-то встретился, кому-то позвонил, куда-то перевел свой гонорар, поехал выступать в Донбасс. Но самое лучшее, что он сделал, — весело посмеялся над собой. А это признак очень умного человека. Когда ты так смеешься, все твои враги выпадают в осадок. Им нечего сказать вообще, они просто так не умеют смеяться», — пишет MK.RU.

Что Киркоров рассказал о бывших возлюбленных

Во время нового выпуска шоу «Звезды» Филипп Киркоров признался, что у всех его бывших избранниц есть общая черта — их имена начинаются на букву А.

«Все мои бывшие женщины начинались на букву А», — заявил он.

Почему Киркоров назвал Долину «врушкой»

В восьмом выпуске программы «Маска» компанию членам жюри, среди которых Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Валерия, составила народная артистка России Ларина Долина.

В ходе шоу поп-король заподозрил, что Долина смогла узнать знаменитость, скрывающуюся под маской Бабочки, однако не захотела ее раскрывать. Из-за этого Киркоров назвал ее «врушкой».

«Врушка! Лариса Александровна врушка, напомнила! Я вижу по глазонькам. Беда нашего поколения в том, что врать мы не умеем. Поэтому Лариса Александровна не умеет скрывать, что она увидела все по походке», — заявил музыкант.

При этом Киркоров тут же вступился за коллегу. Он предположил, что Долиной, вероятно, хотелось сначала услышать голос участника, а затем выдвигать версии. Певица согласилась с Киркоровым.

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