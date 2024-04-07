Киркоров «одолжил» песню «дрожащего» Жукова и довел до слез Тимати Киркоров перепел хит «Алешка» в эфире шоу «Звезды»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

В эфире шоу «Звезды» на НТВ Филипп Киркоров исполнил песню «Алешка» группы «Руки вверх». До этого он пригрозил, что может присвоить себе хит любого коллектива. При этом композицию Киркоров переделал, высмеяв в ней Сергей Жукова.

Исполнитель я неплохой. У меня в крови исполнять: я могу выбить дверь ногой и со сцены на зал накричать. Ни с того ни с сего вскипеть... На пресс-конференциях. Могу песню чужую спеть, и она сразу станет моя <...> Жуков начал потихонечку дрожать. Ведь Алешку он не хочет потерять, — спел Киркоров.

После этого артист в шутку предложил Жукову проголосовать за него на шоу, однако добавил, что «Потехина никогда уже не вернуть». В этот момент на сцене появился бывший участник «Руки вверх» Алексей Потехин. Ситуация не оставила равнодушным даже Тимати, который снял очки и вытер слезы с глаз.

В эфире шоу Филипп Киркоров также признался, что у всех его бывших возлюбленных есть одна общая черта — их имена начинаются на букву А. В эфире программы певец появился на сцене в королевском одеянии, украшенном короной.

В новом выпуске команда Киркорова «Борцы» сразилась с подопечными Дениса Дорохова «Регионы». Выступление первых члены жюри оценили крайне положительно.