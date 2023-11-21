Киркоров покаялся за скандал 2004 года с «розовой кофточкой» Киркоров заявил, что предпочел бы избежать скандала с журналисткой Ириной Ароян

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Ирина Ароян

Певец Филипп Киркоров признался, что сожалеет о скандале с ростовской журналисткой Ириной Ароян, который произошел в 2004 году, пишет teleprogramma.pro. Исполнитель сообщил, что спустя 20 лет он хотел бы вернуться в прошлое и не допустить ссоры с женщиной, которая пришла на пресс-конференцию в «розовой кофточке» и задала вопрос о ремейках в творчестве артиста. По словам Киркорова, теперь он сам носит розовые одежду и аксессуары.

Хочется вернуться в 2004 год и на той злополучной пресс-конференции надеть розовые очки, что я постоянно ношу сейчас. Тогда я бы посмотрел на розовую кофточку и грудь Ирины Ароян совсем другим взглядом, — подчеркнул певец.

В 2022 году Киркоров после концерта в Санкт-Петербурге обозвал журналистку, задавшую вопрос, ворует ли он меню из ресторанов. 55-летний эстрадный артист отметил, что за годы карьеры на эстраде он чего только ни привозил с гастролей, и признался, что среди этих вещей было меню из разных ресторанов. «Тырите?» — отреагировала на ответ знаменитости интервьюер. После этого Киркоров жестко высказался в ее адрес.

В 2004 году Киркоров оказался в центре скандала, оскорбив во время пресс-конференции журналистку Ирину Ароян. Артист заявил, что его раздражают ее розовая кофточка, ее грудь и микрофон. Высказывание Киркорова вызвало широкий резонанс, тогда против певца начали судебное разбирательство.