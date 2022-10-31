Киркоров послал в жопу журналистку и попал на видео Киркоров оскорбил журналистку, заподозрившую его в кражах меню из ресторанов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский певец Филипп Киркоров после концерта в Санкт-Петербурге обозвал журналистку, задавшую вопрос, ворует ли он меню из ресторанов, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». 55-летний эстрадный артист отметил, что за годы карьеры на эстраде он чего только ни привозил с гастролей, и признался, что среди этих вещей было меню из разных ресторанов. «Тырите?» — отреагировала на ответ знаменитости интервьюер.

Пошла ты в жопу, — вспылил Киркоров.

В 2004 году Киркоров попал в скандал, оскорбив во время пресс-конференции журналистку. Артист заявил, что его раздражает ее розовая кофточка, ее грудь и микрофон. Высказывание Киркорова вызвало широкий резонанс, тогда против певца начали судебное разбирательство.

Генеральный директор канала «Спас», телеведущий Борис Корчевников ранее обвинил певца Филиппа Киркорова в богохульстве, приведшем к подрыву Крымского моста. По его мнению, артист, «станцевав» на кресте, навлек на Россию проблемы одну за другой.