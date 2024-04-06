Mutabor открылся после «голой» вечеринки: были ли там Ивлеева и Киркоров

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Московский клуб Mutabor («Мутабор»), в котором в декабре прошлого года прошла «голая» вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой, снова открылся — под названием ARMA. Что об этом известно, кто присутствовал на мероприятии, были ли там Филипп Киркоров, Анна Асти, Лолита или Дима Билан?

Что известно об открытии Mutabor

По данным Telegram-канала SHOT, в заведении под новым названием ARMA провели первую вечеринку.

«Гостям на входе заклеивали камеры, но подписчикам SHOT удалось снять видео. Тусовка была приурочена к девятилетию музыкального лейбла System 108, играла электронная музыка. Вечеринку посетило около 1000 человек. В клуб начали пускать на полчаса позже, охранники с закрытыми лицами тщательно обыскивали всех гостей на входе — заставляли выкидывать любую еду и напитки, таблетки, у некоторых девушек даже отбирали помады и блеск для губ. Кроме того, уже внутри каждому посетителю на камеру телефона наклеивали специальные липкие стикеры, чтобы никто не смог снять ничего лишнего. Оплатить входной билет и пополнить депозитную карту можно было только наличными. Внутри клуб претерпел ряд изменений по сравнению со старым Mutabor: кровать, на которой снималась Ивлеева, убрали, стены перекрасили и „освежили“ туалеты», — пишет SHOT.

По данным канала, на мероприятии не было никого из знаменитостей.

Vacio, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Анна Asti, Лолита Милявская и другие артисты, посещавшие «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой, также не были замечены в заведении, в том числе в ВИП-зоне.

«При этом в ВИП-зоне заведения не было замечено ни одного человека и ни одного более-менее известного селебрити», — уточнили авторы публикации.

Почему Mutabor был закрыт

Ранее деятельность клуба Mutabor была приостановлена по решению суда на 90 дней за нарушение санитарно-эпидемиологических требований во время «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой.

Telegram-канал «112» сообщал о появлении специалистов Роспотребнадзора в клубе 27 декабря, через неделю после «голой» тусовки и на фоне волны негатива в отношении ее участников. По данным канала, общественники не единожды жаловались на деятельность заведения.

По данным источника газеты «Известия», во время проверки выяснилось, что часть алкогольной продукции продавалась без лицензии, также были выявлены нарушения санитарных норм. При этом предписание Роспотребнадзора клуб получил 20 декабря, еще до скандальной вечеринки Ивлеевой.

Позже владельцы Mutabor сообщили о переименовании заведения в ARMA.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Анастасия Ивлеева

Кто владеет клубом Mutabor

Клубом Mutabor управляет ООО «Арт центр». Согласно данным сервисов проверки контрагентов, его гендиректором является бизнесмен Алексей Шелобков. В октябре он стал доверительным управляющим российской технологической компании «ИКС Холдинг», организации с более чем 4000 сотрудников, которая в 2022 году, по данным TAdviser, показала рост выручки более чем в два раза, до 91 млрд рублей.

Под руководством Шелобкова находится компания, создающая серверы и системы баз данных под брендом Yadro, а также корпорация «Бюро 1440», которая планирует создание к 2035 году российской сети спутников для глобального широкополосного доступа в интернет.

Шелобков стал доверительным управляющим «ИКС Холдинга» и «Бюро 1440» после смерти создателя группы компаний Антона Черепенникова.

MixMag пишет, что Шелобков также является соучредителем техно-коллектива Arma17 в 2008 году в Москве. Он выступал под сценическим именем Bkpr или Beekeeper. Спустя восемь лет рейвы Arma17 были закрыты полицией до того, как смогли провести крупный техно-фестиваль Outline. В Сети сохранились выступления DJ Bkpr вместе с одной из соосновательниц клуба DJ Abelle.

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