Названы причины закрытия «Мутабора» после «голой» вечеринки «Коммерсант»: «Мутабор» закрыли из-за грызунов и других санитарных нарушений

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Отсутствие термометров на складе с пивом, трещины в стенах и следы жизнедеятельности грызунов могли стать причиной закрытия клуба «Мутабор», где прошла «голая» вечеринка, сообщает «Коммерсант». Издание уточняет, что суду были представлены материалы о нарушениях санитарных требований в помещении.

Слушания о приостановке деятельности «Мутабора» в Лефортовском суде Москвы проходили в закрытом режиме. Однако изданию удалось выяснить, что Роспотребнадзор предоставил материалы проверки в клубе, согласно которым выявлены признаки наличия грызунов и насекомых, переносящих заболевания. Также указывается на факт неправильного проведения дезинсекционной обработки и наличие грязи и пыли. В целом ведомство оценило состояние помещения как «крайне неудовлетворительное».

Ранее суд приостановил на 90 дней деятельность клуба «Мутабор», в котором 20 декабря прошла «голая» вечеринка блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Решение было принято в связи с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. С обвинениями в адрес заведения выступил Роспотребнадзор.

Звездный адвокат Сергей Жорин отметил, что дальнейшая судьба заведения остается неизвестной. Он не исключил, что с «Мутабором» может произойти все что угодно, вплоть до национализации.