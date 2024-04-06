Королевская семья Британии: последние новости 6 апреля, Миддлтон, Маркл

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили пойти на примирение с принцем Гарри и Меган Маркл, а родители принцессы Уэльской пытаются оградить ее от плохих новостей о банкротстве бизнеса. Какие известны последние новости о королевской семье сегодня?

Последние новости о Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон 22 марта заявила, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Она рассказала, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции на брюшной полости, а диагноз стал для нее «настоящим шоком».

Родители Кейт Миддлтон Кэрол и Майкл Фрэнсис стараются поддерживать дочь в период лечения и не говорят ей о том, что обанкротились и задолжали кредиторам $3300 тысяч, сообщает The Times. У семьи принцессы Уэльской есть личный бизнес Party Pieces.

«Кэрол отчаянно пытается заставить Кэтрин полностью сосредоточиться на своем выздоровлении. Сейчас для семьи настало очень тревожное время, но они не ждут никакой помощи от своих детей. Они не хотят, чтобы их дети волновались. Кэтрин всегда была близка со своими родителями — они постоянно на связи. Но сейчас любые разговоры о бизнесе моментально пресекаются, потому что Кейт нужно сосредоточиться на своем здоровье», — сообщил инсайдер издания.

Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон

Что известно о примирении принца Уильяма и принца Гарри

Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили пойти на примирение с принцем Гарри и Меган Маркл, пишет Daily Mirror. По словам королевского эксперта Тома Куинна, семья Уильяма старается положить конец вражде с герцогами Сассекскими.

Куинн утверждает, что Уильям и Кейт связались с принцем Гарри и его женой и пригласили их в гости в Великобританию вместе с детьми — принцем Арчи и принцессой Лилибет. Однако Меган Маркл якобы наотрез отказалась от приглашения.

«Меган не сможет привезти детей в Великобританию. Уильям и Кейт позвали Меган и Гарри к себе и предложили взять детей, чтобы две пары попытались помириться, но пока это предложение ни к чему не привело», — сообщил Куинн.

Отношения между братьями испортились после того, как принц Гарри выпустил мемуары «Запасной», в которых рассказал о плохих взаимоотношениях внутри королевской семьи.

Предполагается, что 8 мая принц Гарри выступит по случаю 10-летия «Игр непобежденных» в соборе Святого Павла в Лондоне. При этом пока неизвестно, будет ли присутствовать на мероприятии Меган Маркл.

Какой знак подала Меган Маркл Кейт Миддлтон

На днях Меган Маркл отправилась с визитом в одну из детских больниц Лос-Анджелеса в рамках кампании по повышению грамотности. Как cсообщает The Mirror, находясь перед камерами, герцогиня Сассекская подала Кейт Миддлтон тайный знак, сигнализирующий о готовности забыть все обиды.

По данным источника, члены королевской семьи часто используют одежду как способ донести свое мнение или дать ответ на те или иные события. Эксперт Эмбер Граафланд полагает, что таким образом — с помощью белого платья с цветочным принтом от Оскара де ла Рента — Меган сообщила о готовности примириться.

«Цветы — синонимы чистоты, оптимизма и дружбы, олицетворяют рост и цветение, и, что весьма важно, цветы символизируют прощение. Герцогиня Сассекская стремится оставить позади события последних нескольких лет и двигаться вперед и восстанавливаться», — отметил королевский эксперт.

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