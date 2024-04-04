Эксперт раскрыл, почему принца Гарри смущает новый бизнес Меган Маркл Эксперт Куинн: принца Гарри смущает бизнес Меган Маркл из-за взглядов его семьи

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

Меган Маркл и принц Гарри

Королевский эксперт Том Куинн заявил, что принц Гарри испытывает сомнения по поводу нового бизнеса Меган Маркл. Как сообщает The Mirror, речь идет о запуске ее лайфстайл-бренда American Riviera Orchard.

По словам специалиста, герцог Сассекский был воспитан в семье, которая смотрела снисходительно на подобные инициативы. В связи с этим участие принца Гарри в рекламе бренда маловероятно. Куинн также подчеркнул, что в целом он поддерживает начинание Маркл и считает бренд хорошей идеей, но исключительно из-за любви к ней.

Бренд American Riviera Orchard предлагает товары для дома и сада, а также различные лакомства для всей семьи. В ассортименте есть столовые приборы, посуда, постельное белье и многое другое.

Ранее Меган Маркл несколько раз за последние семь недель заметили на людях с одним и тем же браслетом. Речь идет об аксессуаре от ювелирной компании Ariel Gordon Diamond Hex стоимостью £5500. Он украшен 26 бриллиантами общим весом более 1,5 карата и сделан из 14-каратного золота. Впервые это ювелирное изделие было замечено на запястье Маркл 15 февраля. Вероятно, это подарок принца Гарри на День святого Валентина. Герцогиня носит браслет вместе с часами Cartier, такими же, что надевала ее свекровь принцесса Диана.