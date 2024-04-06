Теракт в «Крокус Сити Холле»: последние новости 6 апреля, что с мемориалом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном поселении Десеновское был восстановлен стихийный мемориал, посвященный жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Какие еще новости о трагедии известны сегодня, могла ли в концертном зале не сработать система пожаротушения?

Что сейчас с мемориалом жертвам теракта

5 апреля жители поселения Десеновское в Новой Москве обратились в полицию из-за сгоревшего стихийного мемориала жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».

«В Новой Москве жители заявили в полицию из-за сгоревшего мемориала, куда жители несли цветы после теракта в „Крокусе“. Жители обнаружили обгоревший мемориал в поселении Десеновское. После теракта в „Крокусе“ на улицу 4-ю Ватутинскую в память о жертвах люди несли цветы. Жители предположили, что ночью вандалы подожгли стихийный мемориал», — сообщал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации Telegram-канала Readovka, сотрудники правоохранительных органов разыскивают тех, кто осквернил мемориал. По предварительным данным, его могли облить горючей жидкостью и поджечь.

Сегодня стало известно, что в подмосковном поселении Десеновское восстановлен стихийный мемориал. Об этом в Telegram-канале сообщили власти населенного пункта. Они поблагодарил жителей, которые мыли и убирали памятное место.

«В микрорайоне Центральный ЖК „Новые Ватутинки“ расположен закладной камень. Он посвящен памяти воинам — участникам локальных конфликтов и был заложен в феврале текущего года в присутствии жителей поселения Десеновское. Закладной камень очистили от вандальных действий и привели в порядок», — говорится в публикации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о системе пожаротушения в «Крокусе»

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» часть системы пожаротушения, отвечающая за подачу воды и порошка, не сработала после начала пожара, сообщил РИА Новости информированный источник. Также собеседник агентства допустил, что могла не сработать и осциллирующая система по периметру концертного зала, реагирующая на датчик сигнала инфракрасного излучения.

«Из опросов потерпевших следует, что часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка, не сработала после начала возгорания в концертном зале», — заявил инсайдер.

При этом представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что система запустила оповещение внутри здания и автоматически проинформировала дежурного диспетчера МЧС о пожаре.

Кого еще задержали по делу о теракте

Басманный суд арестовал 11-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Мухаммад Зоир Шарипзода из Таджикистана обвиняется в подготовке теракта. Его арестовали до 22 мая.

«Басманным районным судом города Москвы избрана мера пресечения в отношении Шарипзоды Мухаммада Зоира, уроженца Республики Таджикистан, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Мухаммад Зоир Шарипзода

Сколько пострадавших остаются в больницах

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в больницах Москвы остаются 37 пострадавших после теракта в «Крокус Сити Холле». В тяжелом состоянии три человека.

«На сегодняшний день в столичных стационарах остаются лишь 37 пациентов, в тяжелом состоянии из них только трое», — рассказала она.

Что известно о связи между терактом в «Крокусе» и СВО

Сотрудники следственных органов в мобильных телефонах обвиняемых по делу о теракте нашли скриншоты изображений входов в «Крокус Сити Холл» и подъездных путей, которые были отправлены одним из соучастников 24 февраля 2024 года, в годовщину начала спецоперации.

«Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением СВО», — указали в СК РФ.

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