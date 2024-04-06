СМИ узнали, что в «Крокусе» могла не сработать часть системы пожаротушения РИА Новости: система пожаротушения в «Крокусе» не подала воду и порошок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» часть системы пожаротушения, отвечающая за подачу воды и порошка, не сработала после начала пожара, сообщил РИА Новости информированный источник. Но могла не сработать и осциллирующая система по периметру концертного зала, которая реагирует на датчик сигнала инфракрасного излучения, допустил собеседник агентства.

Из опросов потерпевших следует, что часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка, не сработала после начала возгорания в концертном зале, — поделился инсайдер.

Однако представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что система запустила оповещение внутри здания и автоматически проинформировала дежурного диспетчера МЧС о пожаре.

В конце марта глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента РФ Владимира Путина заявил, что автоматические противопожарные системы в концертном зале «Крокус Сити Холл» сработали штатно в момент возгорания. По его словам, потушить возникшее возгорание полностью не смогли из-за большой площади, поскольку террористы использовали бензин.

Накануне юристы семей погибших и пострадавших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» подали заявление в Следственный комитет России. Они утверждают, что материалы, использовавшиеся при отделке стен концертного зала, могли спровоцировать быстрое распространение огня. Адвокат пояснил, что, согласно нормам МЧС, их использование запрещено в подобных помещениях.