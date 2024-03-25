В МЧС сделали заявление о системах пожаротушения в «Крокусе» Глава МЧС Куренков: системы пожаротушения в «Крокус Сити Холле» сработали штатно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Автоматические противопожарные системы в концертном зале «Крокус Сити Холл» сработали штатно в момент возгорания, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента РФ Владимира Путина. По его словам, потушить возникшее возгорание полностью не смогли из-за большой площади, поскольку террористы использовали бензин, передает пресс-служба Кремля.

Здание было оборудовано системой противопожарной сигнализации, на момент пожара система сработала в штатном режиме, — сказал он.

Ранее сын владельца «Крокус групп» Эмин Агаларов рассказал, что мемориал жертвам и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» будет создан при восстановлении здания, но его окончательный вид определят с учетом общественного мнения. Сейчас главным приоритетом компании является помощь семьям погибших и раненым, пояснил он.

До этого Агаларов вспомнил, что попал в здание через 40 минут после того, как прозвучали первые выстрелы. На тот момент уже повсюду лежали тела погибших и раненых, и сотрудники «Крокус Сити Холла» вместе со спасателями и личной охраной бизнесмена помогали выносить их на улицу. Здание обрушилось только спустя шесть часов после начала пожара, добавил он.