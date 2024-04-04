Против владельцев «Крокуса» подали новое заявление после теракта Юрист Трунов: пострадавшие при теракте подали заявление на владельцев «Крокуса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акция памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле»

Юристы семей погибших и пострадавших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» подали новое заявление в Следственный комитет России, заявил адвокат Игорь Трунов. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет о требовании возбудить уголовное дело против владельцев площадки. Подписи в заявлении поставили 19 человек.

Изложены дополнительные аргументы виновности владельцев «Крокус Сити Холла», — сказал Трунов.

Как уточнил юрист, заявление подано по уголовной статье о производстве, хранении, перевозке или сбыте товаров, выполнении работ либо оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. По словам Трунова, материалы, использовавшиеся при отделке стен концертного зала, могли спровоцировать быстрое распространение огня. Адвокат пояснил, что, согласно нормам МЧС, их использование запрещено в подобных помещениях.

При этом представители Crocus Group заявили, что при отделке стен зрительного зала использовались материалы, которые соответствуют всем стандартам качества. По их словам, следствию предоставлена вся необходимая документация. В компании подчеркнули, что активно сотрудничают с правоохранительными органами.