В «Крокусе» ответили на сообщения об отделке стен горючими материалами В «Крокусе» заявили, что материалы стен зала соответствовали всем нормам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

В «Крокусе» прокомментировали сообщения о том, что стены зрительного зала якобы могли быть отделаны горючими материалами. В пресс-службе Crocus Group сообщили РБК, что использовались материалы, которые «соответствуют всем стандартам качества».

Материалы, с использованием которых строился «Крокус Сити Холл», соответствуют всем стандартам качества, следствию предоставлена соответствующая документация. Компания Crocus Group на данный момент активно сотрудничает с правоохранительными органами, — заявили в компании.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что материалы, из которых была выполнена отделка стен зрительного зала «Крокус Сити Холла», могли способствовать стремительному распространению огня. Собеседник агентства добавил, что эти материалы также обладают высокой токсичностью при горении и выделяют ядовитый дым.

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошли стрельба и пожар. В зал ворвались мужчины в камуфляже, в упор расстреливали людей и бросали зажигательные шашки. Тела 84 опознанных погибших выдали родственникам. Общее число жертв трагедии, по последним данным СК РФ, составляет 145 человек.