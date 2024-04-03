Тела 84 погибших при атаке на «Крокус» выдали родственникам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Последствия теракта в «Крокус Сити Холле»

Тела 84 опознанных погибших при атаке террористов на «Крокус Сити Холл» выдали родственникам, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Москвы. Останки находились в судебно-медицинском морге в столичном Царицыно.

По состоянию на 08:00 среды родственникам выданы тела 84 погибших, — заявил собеседник агентства.

По его словам, в морге на Тарном проезде всего опознаны 87 жертв теракта.

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошли стрельба и пожар. В зал ворвались мужчины в камуфляже, в упор расстреливали людей и бросали зажигательные шашки.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что число детей, погибших при теракте в «Крокусе», возросло до шести. По ее словам, также известно о семи пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Общее число жертв трагедии, по последним данным СК РФ, составляет 145 человек.

До этого сын владельца концертного зала Араза Агаларова певец Эмин Агаларов предположил, что даже при наличии сотрудников полиции рядом с «Крокус Сити Холлом» в момент теракта они вряд ли смогли бы оказать сопротивление террористам. Он пояснил, что к подобному никто не может быть готов.