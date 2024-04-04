Отделка стен зала «Крокуса» могла способствовать пожару ТАСС: стены зала в «Крокусе» были отделаны горючими и токсичными материалами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Последствия теракта в «Крокус Сити Холле»

Материалы, из которых была выполнена отделка стен зрительного зала «Крокус Сити Холла», могли способствовать стремительному распространению огня, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Собеседник агентства добавил, что эти материалы также обладают высокой токсичностью при горении и выделяют ядовитый дым.

По имеющейся предварительной информации, стены зрительного зала «Крокус Сити Холла» были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать очень быстрому распространению огня после поджога террористами, — заявил источник.

В правоохранительных органах отметили, что сейчас исследуются все документы и сертификаты соответствия, проводится анализ информации. Спасшиеся из концертного зала очевидцы рассказывали, что после поджога огонь почти моментально распространился практически на всю стену.

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошли стрельба и пожар. В зал ворвались мужчины в камуфляже, в упор расстреливали людей и бросали зажигательные шашки. Тела 84 опознанных погибших выдали родственникам. Общее число жертв трагедии, по последним данным СК РФ, составляет 145 человек.