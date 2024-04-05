Последние новости о террористах из «Крокуса»: что нашли в их телефонах

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

В телефоне обвиняемого в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» были найдены фото людей в камуфляже с украинским флагом у разрушенных домов и почтовой марки Украины с нецензурным жестом. Какие еще последние новости о террористах известны сегодня, от кого из них отреклись родственники?

Какие фото нашли в телефонах террористов

В телефоне обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле» нашли снимки людей в камуфляже с украинским флагом у разрушенных домов и почтовой марки Украины с нецензурным жестом. Об этом Следственный комитет России сообщил в своем Telegram-канале.

По версии следствия, концертный зал был выбран в качестве цели нападения именно по указанию куратора.

«Утром 24 февраля 2024 года, то есть в годовщину начала СВО, один из соучастников по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание „Крокус Сити Холла“ и подъездных путей к нему», — уточнили в СК РФ.

Обвиняемый подтвердил все это в своих показаниях. По мнению следствия, обнаруженные фотографии «могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением спецоперации».

На данный момент продолжается выполнение комплекса следственных действий по проверке причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций, добавили в СК РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о трех новых фигурантах дела о теракте

Сотрудники ФСБ РФ задержали еще троих человек, которые могут быть причастны к теракту в «Крокус Сити Холле». Задержанными оказались выходцы из Центральной Азии. Они задержаны в Москве, Екатеринбурге и Омске.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Москве, Екатеринбурге, Омске задержаны гражданин России и два иностранных гражданина, все — выходцы из Центрально-Азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта 2024 года в комплексе „Крокус Сити Холл“», — говорится в сообщении.

Сотрудники ФСБ выяснили, что двое из задержанных переводили деньги террористам на покупку огнестрельного оружия и транспортных средств, которые использовались при нападении на «Крокус». Третий занимался вербовкой и финансировал исполнителей.

На опубликованных кадрах ФСБ двое из предполагаемых преступников признались, что были задержаны за террористический акт в «Крокусе».

От кого из террористов отреклись родственники

По данным издания KP.RU, родственники в Новосибирске и Таджикистане отреклись от 32-летнего Далерджона Мирзоева, фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Также они не хотят общаться с его беременной супругой и родителями.

По информации KP.RU, именно родные из Новосибирска помогли мужчине попасть в Россию: они оформили ему прописку в своей квартире и разрешили пожить у них. По словам родственников, Мирзоев съехал через три недели. Он сказал, что отправится к другу.

После этого мужчина перестал выходить на связь. В следующий раз родственники услышали имя Мирзоева из новостей после теракта.

«Он вырос в деревне, образования у него нет — только окончил школу. В Таджикистане получил права, там начинал таксовать. Потом приезжал в Россию на заработки — таксовал сначала в Москве, а в этот раз работал в Новосибирске. Если бы знал, что он задумал, сам бы сдал его. Я не представлял, что он на такое способен», — прокомментировал родственник.

После случившегося семья съехала из своей квартиры. Их соседка рассказала KP.RU, что почти две недели родственников Мирзоева никто не видел.

Беременная жена террориста после новостей о «Крокусе» оказалась в реанимации. Она находится в Таджикистане с четырьмя детьми. Там также живут родители Мирзоева.

«О том, что она беременна, мы сами узнали после теракта. Мирзоев, когда жил у нас, вообще ничего об этом не говорил. Видимо, скрывал. Выписали ли его жену из больницы, мы не знаем: все общение с этой семьей мы оборвали, таких родных у нас больше нет», — заявили родственники мужчины.

Помимо этого, по данным KP.RU, от Мирзоева отреклись его родные в Таджикистане.

«Понятия не имею, что у них там сейчас происходит, и знать не хочу», — сказал таджикский родственник мужчины.

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