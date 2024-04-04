Появилось видео задержаний трех новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Фото: ФСБ РФ

ФСБ России задержала пособников теракта в «Крокус Сити Холле»

Telegram-канал SHOT опубликовал видео задержаний трех новых фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Подозреваемые находились в разных городах России.

На кадрах видно, как мужчин задерживают на улице спецслужбы. Они сопротивления не оказывали и признали, что их задерживают по делу о террористической атаке в «Крокусе».

Ранее ЦОС ФСБ России сообщил, что сотрудники службы безопасности задержали троих человек, подозреваемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холл». Один из них является россиянином, еще двое — граждане иностранных государств. Все — выходцы из Центрально-Азиатского региона. Задержания прошли в Москве, Омске и Екатеринбурге.

По предварительным данным, двое пособников переводили денежные средства на приобретение транспортных средств и огнестрельного оружия, которое террористы использовали при стрельбе в концертном зале. Еще один из задержанных вербовал пособников террористической атаки, а также отвечал за финансирование исполнителей.

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошли стрельба и пожар. В зал ворвались мужчины в камуфляже, в упор расстреливали людей и бросали зажигательные шашки. Общее число жертв теракта, по последним данным СК РФ, составляет 145 человек, из них шесть детей.